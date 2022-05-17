Bakan Nebati, Kredi Kartı Kullananların Sayısını Açıkladı, Fakat Toplam Kart Borcunu Açıklamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, kredi kartı müşteri sayısının 29 milyon 978 bin 121 olduğunu açıkladı. Nebati, "Toplam kredi kartı borç tutarı ne kadardır" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Ömer Fethi Gürer, Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vermişti. Gürer, önergesinde Nebati'den şu sorulara yanıt istemişti:

"Kredi kartı borcu bulunan kişi sayısı kaçtır? Toplam kredi kartı borç tutarı ne kadardır?

Özel ve kamu bankalarında ayrı ayrı takibe düşen kişi sayısı kaçtır? İcraya verilen kredi borçlu sayısı ne kadardır? İcra yoluyla el konulan taşınmaz ve araç sayısı kaçtır?"

Gürer'in önergesini yanıtlayan Bakan Nebati, 2021 yılı aralık ayı itibariyle kredi kartı müşteri sayısının 29 milyon 978 bin 121 olduğunu bildirdi. Nebati, Gürer'in diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Nebati'nin diğer soruları yanıtsız bırakmasına tepki gösterdi. Kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemeyen yurttaşlara bankalar tarafından icra takibi başlatıldığı belirten Gürer, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının son bir yılda 1 milyon 550 bin adet artarak 13 Mayıs itibariyle 23 milyon 459 bine çıktığı açıkladı. Gürer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son zamanlarda icra yoluyla evini, arabasını kaybeden vatandaşların sayısındaki artış, ekonomik krizin de giderek derinleşmesini göstermektedir. Önemli ölçüde, kredi kartında ödeme güçlüğü yaşamaya başlayan bir kesim vardır. Özellikle çalışanlar, birden çok banka kredi kartı ile birinin borcunu diğer banka kredisi ile kapatarak ayakta durmaya çalışmaktadır."