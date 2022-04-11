Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 728 milyar TL oldu - Son Dakika

MARDİN'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı sağlayıp, yatırım ortamını güçlendirdiklerini belirterek, "Döviz; üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat, 728 milyar TL olmuştur. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyoruz" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'İş Dünyası Buluşması' programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyeleri Cüneyt Yüksel ve Orhan Miroğlu'nun eşlik ettiği programda konuşan Bakan Nebati, enflasyonu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için çalıştıklarını dile getirerek, yıl sonunda da enflasyonun gerileyeceğini söyledi.

'İNDİRİMLERİN ETİKETLERE YANSIYIP, YANSIMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ'Alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istediklerini belirten Bakan Nebati, şunları kaydetti: "Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz; üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat, 728 milyar TL olmuştur. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp, yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir. Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk. Her ay düzenli olarak toplanan fiyat istikrar komitesi ile de arz güvenliği konusunda yeni politika oluşturulmasına katkı sağlayacak çalışmalarımıza vurgu yapıyoruz. Altının tasarruf aracı olarak kullanılmasında önemli adımlar attık. Adımlarımızın etkilerini zaman içinde görüyoruz. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Enflasyondaki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz."