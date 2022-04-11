BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT 728 MİLYAR TL OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT 728 MİLYAR TL OLDU

11.04.2022 16:58

MARDİN'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı sağlayıp, yatırım ortamını güçlendirdiklerini belirterek, "Döviz; üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir noktaya gelmiştir.

MARDİN'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı sağlayıp, yatırım ortamını güçlendirdiklerini belirterek, "Döviz; üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat, 728 milyar TL olmuştur. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyoruz" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'İş Dünyası Buluşması' programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyeleri Cüneyt Yüksel ve Orhan Miroğlu'nun eşlik ettiği programda konuşan Bakan Nebati, enflasyonu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için çalıştıklarını dile getirerek, yıl sonunda da enflasyonun gerileyeceğini söyledi.

'İNDİRİMLERİN ETİKETLERE YANSIYIP, YANSIMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ'

Alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istediklerini belirten Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz; üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat, 728 milyar TL olmuştur. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp, yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir. Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk. Her ay düzenli olarak toplanan fiyat istikrar komitesi ile de arz güvenliği konusunda yeni politika oluşturulmasına katkı sağlayacak çalışmalarımıza vurgu yapıyoruz. Altının tasarruf aracı olarak kullanılmasında önemli adımlar attık. Adımlarımızın etkilerini zaman içinde görüyoruz. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Enflasyondaki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz."

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZDE

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)-

BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT 728 MİLYAR TL OLDU
BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT 728 MİLYAR TL OLDU
BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT 728 MİLYAR TL OLDU

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek ekledi: Üzerinde çalışıyoruz Bakan Nebati, enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek ekledi: Üzerinde çalışıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğini ziyaret etti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğini ziyaret etti Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

Maliye Bakanı, Türk Lirası, Yatırım, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT 728 MİLYAR TL OLDU - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:27:13. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT 728 MİLYAR TL OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement