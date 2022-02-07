Bakan Nebati: Londra'da yaptığımız görüşmeler olumlu geçti - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, " Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yaptığı çeşitli görüşmeler sonrası açıklama yaptı. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Haber: ANKARA,