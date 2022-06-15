Bakan Nebati: "Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir"

15.06.2022 11:52
Bakan Nebati: "Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Öncü göstergeler kapsamında gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Öncü göstergeler kapsamında gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 yılında Türkiye'nin kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini belirtti. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"2022 yılı mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL'ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur. Öncü göstergeler kapsamında gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."

Bakan Nebati: Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir
Bakan Nebati: Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir
Bakan Nebati: Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir
Bakan Nebati: Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir

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Bakan Nebati: 'Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir' Bakan Nebati: 'Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir' Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nebati: 'Ülkemiz, Kamu Maliyesinde Birçok Ülkeden Önemli Ölçüde Daha İyi Performans Sergilemektedir' - Son Dakika

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