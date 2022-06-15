Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir

15.06.2022 12:05

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2022'de kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini söyledi. Türkiye'nin 2022 yılı mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası ve 161,9 milyar TL faiz dışı fazlası verdiğini belirten Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, "Bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL'ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL'ye ulaşmıştır.

"MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ CİDDİ BİR MALİ ALAN OLUŞTURDU"

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

"BÜTÇE GELİRİNDE OLUMLU SEYİR"

Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."

Bakan Nebati, bütçe gelirlerindeki olumlu seyri rakamlarla anlattı: Birçok ülkeden daha iyi performans sergiledik
Bakan Nebati, bütçe gelirlerindeki olumlu seyri rakamlarla anlattı: Birçok ülkeden daha iyi performans sergiledik
YORUMLAR
500
Bakan Nebati, 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağının müjdesini verdi Bakan Nebati, 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağının müjdesini verdi Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu

Nureddin Nebati, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a sert sözler: Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar, Karayılan'ın Buldan'a gönderdiği bir kaset var
12:17 Böyle vicdansızlık olmaz! Çocuğu doğurur doğurmaz çöpe atmış
12:15 Motorine bir zam daha geliyor! 1,27 liralık zam bu gece yarısından itibaren uygulanacak
12:14 Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
11:46 Akşener, Akdeniz Üniversitesi'nde peş peşe gelen öğrenci intiharlarıyla ilgili konuştu: Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için konunun takipçisi olacağız
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 12:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement