Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski başkanlığındaki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile temsilcilerinin de olduğu görüşmede, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici de yer aldı. Görüşme, basına kapalı devam ediyor.