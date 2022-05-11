Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde - Son Dakika
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Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde

11.05.2022 21:41

Koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen canlı müzik uygulamaları, önceki gün yayınlanan genelge ile "Saat 01.00'e" şeklinde uzatıldı. Söz konusu genelge ile ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Konuya sadece pandemi gözüyle bakmamak lazım. Ses kirliliği de var işin içinde. Kısıtlama , genel olarak ele alınan bir durum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 eylül ayında yayınlanan genelge ile mekanlardaki canlı müziklerin saat 00.00'da sonlandırılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 2 yıldan bu yana devam eden kısıtlamayla ilgili önceki gün değişiklik yapıldı. Saat sınırı 00.00'dan 01.00'a taşındı.

"TEK BİR KESİMİN ÇIKARINI DÜŞÜNEMİYORSUNUZ"

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tartışma yaratan gece müzik kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Müzik yasağı konusuna geniş bakılması gerektiğini belirten Ersoy, "Şimdi o müzikle ilgili konuya geniş bakmak lazım. Daha önce de belirttiğim gibi Bakan olmam vasfıyla da normalleşme taraftarıyım. Pandemi öncesine dönmeden bahsediyorum. Ama ihtiyaçlara devlet aklıyla yaklaştığımız zaman sadece bir kesimin değil, bütün kesimlerin çıkarını ve hakkını gözetmeniz gerekiyor. Sadece bir kesimin hakkını savunarak bu işleri yapamıyorsunuz" dedi.

"İŞİN İÇİNDE SES KİRLİLİĞİ KONUSU DA VAR"

Yasağın sadece pandemiyle ilgili olmadığını altını çizen Ersoy, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini iyi okuduğunuz zaman saat 12'den 1'e uzatılması önemli ama orada sadece uzatılmasından bahsetmiyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliğine de geniş şekilde vurgu yapıyor. Bu da çok çok önemli. Aslında bu vurguyu yaparak ses kirliliği ile mücadelede anlamında bazı şeyleri vurgulamak istiyor. Ana sıkıntı da burada başlıyor. Sadece pandemi gözüyle bakmamak gerekiyor. Ses kirliliği olarak da bakmak gerekiyor."

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Mehmet Nuri Ersoy, Pandemi, Müzik, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde - Son Dakika


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