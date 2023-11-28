Bakan Özdemir Göktaş, Zerrin Özer\'i ziyaret etti

Sanatçı Zerrin Özer, Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Darülaceze' ye yerleşen sanatçıyı ziyaret etti.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Darülaceze'nin diğer sakinlerinin de yer aldığı blokta Özer ile bir süre baş başa sohbet eden Bakan Göktaş, sanatçıya 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Özer'in sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken Özer'e doktor nezaretinde devam eden tedavisi boyunca her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

ZERRİN ÖZER: GÜNLÜK HAYATIMI ETKİLEYEN PROBLEMLER OLUNCA TERCİH ETTİM

Geçtiğimiz günlerde Darülaceze'de tedavi görmeye başladığı ortaya çıkan Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn. Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi... Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle" dedi.