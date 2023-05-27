Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak

Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak

27.05.2023 09:57

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki rehber öğretmenlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından okullardaki rehber öğretmen uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ZORUNLU OLACAK"

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • mustafa ekici: İlktidar vadetmez yapar. 21 sene olmamış seçim olunca vaatler patlak vermiş Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
  • Murat YILDIZ: Sn.Bakanım kızım tam 5 senedir görmediği okuldan karne alıyor. Okulun adı, forması, öğrenci kimliği var ama ortada okul yok. Lütfen yıktığınız okulları yapın. Çocukları başka uzak okullara yönlendirdiniz herkes perişan. Sürekli açılışlar yapılıyor TV de. Ben gördüğümü biliyorum.Yıkılan okullar yıllarca yapılmıyor. Eğitime önem verilmeyen ülkede hiç birsey iyi olmaz Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
500

Mahmut Özer, Twitter, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu
18:09 Seçim yasakları başladı! İşte tüm detaylar
18:01 Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı uçuracak sözler: 2 kupayı birden müzemize getirebiliriz
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan seçime saatler kala sandık çağrısı
17:18 Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal'ın kabrine ziyaret
17:14 "SMS gönderecektim ama engel oldular" diyen Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere yeni vaat: Buğday taban fiyatı en az 13 TL olacak
17:10 Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı
16:45 Bakan Soylu ile Canan Kaftancıoğlu arasında "tükürük" tartışması
16:31 Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak
16:32 İstanbul'da kovalamacada bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2023 18:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Özer: 100 öğrencisi olan her okulda rehber öğretmen zorunlu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement