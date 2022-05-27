BAKAN ÖZER: 2 AYDA 16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE YAPTIK - Son Dakika
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BAKAN ÖZER: 2 AYDA 16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE YAPTIK

27.05.2022 15:29

Beyoğlu'nda İstiklal Millet Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gerçekleştirdikleri 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile 2 ayda 16 bin 361 okulu kütüphane sahibi yaptıklarını söyledi.

Beyoğlu'nda İstiklal Millet Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gerçekleştirdikleri 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile 2 ayda 16 bin 361 okulu kütüphane sahibi yaptıklarını söyledi.

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen İstiklal Millet Kütüphanesi'nin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Açılışın 27 Mayıs'ta gerçekleşmesinin anlamlı olduğunu söyleyen Bakan Özer, '27 Mayıs Darbesi'nin üzerinden 62 yıl geçti. Açılışı bugüne denk getiren belediye başkanımızı kutluyorum. 26 Ekim 2021'de Emine Erdoğan Hanım'ın himayesinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' sloganıyla yola çıktık. Gerçekleştirdiğimiz iki aylık çalışmayla kütüphanesi olmayan okullarımızı tespit ettik. Bu sayede 16 bin 361 okulumuzdaki çocuklarımızı, kütüphanelerine kavuşturduk. Bundan mutluluk duyuyoruz? dedi.

'28 MİLYONDAN 60 MİLYONA ÇIKTI'

Projeye başladıklarında kütüphanelerde toplam 28 milyon kitap olduğunu belirten Bakan Özer, şu anda ise 60 milyon kitap olduğunu söyledi. Öğrenci başına düşen kitap miktarı 1,7'den 3,3'e kadar çıktı. İnşallah 2022'nin sonuna kadar da okullarımızdaki kitap sayısını 100 milyona çıkaracağız? şeklinde konuştu.

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise 'Öğrencilerimiz, çocuklarımız ders çalışıp kitap okuyabilmek için yer arayışındalar. Bu çalışma gençler için çok önemli. Bu yüzden bütün mahallelerde böyle fırsatların olması çok güzel. Kütüphanemiz Beyoğlu'na hayırlı olsun" dedi.

BAKAN ÖZER: 2 AYDA 16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE YAPTIK
BAKAN ÖZER: 2 AYDA 16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE YAPTIK
BAKAN ÖZER: 2 AYDA 16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE YAPTIK
BAKAN ÖZER: 2 AYDA 16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE YAPTIK

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Kaynak: DHA

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