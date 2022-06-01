Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Hediye ve ödül takdimi
Hatıra fotoğrafı çekimi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sporcuların gösterilerini izlemesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in etkinlik alanını gezmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri'ne katıldı. (2)
Son Dakika › Güncel › Bakan Özer: '2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız' - Son Dakika