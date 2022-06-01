Bakan Özer: "2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız" - Son Dakika
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Bakan Özer: "2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız"

01.06.2022 16:45

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Hediye ve ödül takdimi Hatıra fotoğrafı çekimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sporcuların gösterilerini izlemesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in etkinlik alanını gezmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı...

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Hediye ve ödül takdimi

Hatıra fotoğrafı çekimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sporcuların gösterilerini izlemesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in etkinlik alanını gezmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri'ne katıldı. (2)

Bakan Özer: 2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız
Bakan Özer: 2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız
Bakan Özer: 2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız
Bakan Özer: 2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız

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Engelli vatandaşların hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerini kurulacak Engelli vatandaşların hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerini kurulacak
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: '2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Özer: "2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız" - Son Dakika
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