Bakan Özer, 2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en önemli öncelik alanlarının eğitimde fırsat eşitliği olduğunu belirterek, "Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği sadece engelli öğretmenlerimizin istihdama katılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda engelli tüm öğrencilerimizin de eğitim hakkının yerine getirilmesi anlamında çok büyük kıymete sahiptir." dedi.

Bakan Özer, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasına, vefat eden eski bakanlardan Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Öğretmenliğin tüm kadim medeniyetlerde en saygın meslekler arasında yer aldığını, tarih boyunca ilim erbaplarının hep el üstünde tutulduğunu belirten Özer, öğretmenlerine saygıda kusur etmeyen medeniyetlerin hep yükseldiğini dile getirdi.

Özer, öğretmenlerin itibarlarının ve mesleki gelişimlerinin artırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin mesleki gelişimlerine çok büyük katkı sunacağına inandığını aktaran Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eğitimle ilgili tüm süreçlerde olduğu gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu'na da destek verdiği için teşekkür etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, 20. Milli Eğitim Şurası'nın da ana gündemi olduğuna değinen Özer, "Kanunla birlikte öğretmenler arasında ayrım yapılmaksızın, öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında yapılması öngörülen iyileşmeler büyük bir memnuniyetle karşılandı." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam alanlarındaki çalışmalarda engelli vatandaşlara büyük önem verildiğine dikkati çekti.

Engellilerin toplumsal yaşama uyumlarını sağlamanın ve yaşam kalitelerini daha da artırmanın Milli Eğitim Bakanlığının da en öncelikli alanlarından birisini oluşturduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"Bu dönemdeki en önemli öncelikli alanımızı eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaktadır. Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği sadece engelli öğretmenlerimizin istihdama katılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda engelli tüm öğrencilerimizin de eğitim hakkının yerine getirilmesi anlamında çok büyük kıymete sahiptir. Engelli çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz."

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nın ana teması olan "Eğitimde fırsat eşitliği" ilkesini yalnızca öğrenciler için değil, eğitimin asli unsuru olan öğretmenler için de hayata geçirme konusunda gayret gösterdiklerini ifade ederek, bugün gerçekleşen 750 engelli öğretmen atamasının bunun bir sonucu olduğunu söyledi.

Ataması yapılan öğretmenlere "Hoş geldiniz" diyerek başarı dileyen Özer, yakın zamanda 500 engelli memuru da Milli Eğitim Bakanlığına dahil ettiklerini sözlerine ekledi.

"O günkü konuşmanız engellilerin öğretmen olmaları yolundaki engellerin kaldırılacağının işaretiydi"

Eyüpsultan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu Müdürü görme engelli Murat Yıldız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a engellilerin öğretmen olmalarının yolunu açtığı için teşekkür etti.

Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanım, 2013 yılında 'Engelliden öğretmen olmaz.' denildiğinde, sizler 'Bal gibi olur, hem de çok güzel olur.' demiştiniz. Bizleri heyecanlandırmıştınız. O günkü konuşmanız biz engellilerin öğretmen olmaları yolundaki engellerin kaldırılacağının işaretiydi. Şimdi burada bugün 750 engelli arkadaşımızın öğretmen olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu etmiş, heyecanlandırmıştır. Biz engelliler toplumun bir parçası, ayrılmaz, yok sayılamaz, fırsat verildiğinde birçok şeyi başarabilecek bireyleriz. Yeter ki bizlere imkan ve fırsat verilsin." ifadesini kullandı.

Devlet memurlarına 2003 yılında atandığını, birçok zorluğu aşarak öğretmen olduğunu anlatan Yıldız, 2013'ten bugüne kadar da okul müdürü olarak görev yaptığı kaydetti.