Salondaki katılımcılar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı. (10)
Kaynak: AA
Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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