Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı

05.07.2022 13:26
Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı

Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Salondaki katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı. (10)

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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