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MEB, okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika

MEB, okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor

09.01.2022 13:22
MEB, okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıl sonuna kadar okul kütüphanelerindeki kitap sayısının 100 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıl sonuna kadar okul kütüphanelerindeki kitap sayısının 100 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MEB'in okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı ve 31 Aralık 2021'de tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldığı belirtildi.

Yeni kütüphanelerin yapımıyla tüm okullardaki kitap sayısının artmaya başladığı ifade edilen açıklamada, projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 olan kitap sayısının, yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesiyle 41 milyon 770 bin 132'ye yükseldiğine dikkat çekildi.

Bakanlığın bu yıl sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedeflediği bildirilen açıklamada, proje öncesinde Türkiye'de okul kütüphanelerinde öğrenci başına 1,89 kitap düşerken bu sayının, iki ayda 2,76'ya yükseldiğine işaret edildi.

Öğrenci başına kitap sayısında Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan önde

Açıklamada, 2021 sonu itibarıyla öğrenci başına düşen kitap sayısında 9,65 kitap ile Gümüşhane'nin birinci olduğu, ardından 9,53 kitap ile Bayburt ve 8,56 kitap ile Ardahan'ın geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre öğrenci başına düşen kitap oranının en yüksek olduğu ilk 15 il şöyle:

"Gümüşhane 9,65, Bayburt 9,53, Ardahan 8,56, Tunceli 8,06, Artvin 6,44, Kastamonu 6,23, Nevşehir 6,09, Yozgat 5,68, Rize 5,49, Trabzon 5,46, Erzurum 5,37, Sinop 5,36, Burdur 5,34, Çankırı 5,28 ve Tokat 5,11"

"Öğrenci başına düşen kitap sayısı, 6,6'ya yükselmiş olacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin de okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin iki ay gibi kısa sürede tamamladığına, böylece kütüphanesiz okul kalmadığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle, kütüphanelerdeki kitap sayımız 41 milyon 770 bin 132'ye yükseldi. Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89'dan 2,76'ya yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı, 6,6'ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 ilimizde milli eğitim müdürlerinizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum."

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika


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