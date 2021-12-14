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"Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projeleri kütüphanede hayat buldu - Son Dakika

"Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projeleri kütüphanede hayat buldu

14.12.2021 11:34
"Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projeleri kütüphanede hayat buldu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Ağrı'da, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinin kütüphanesi, atık malzemeler kullanılarak yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Ağrı'da, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinin kütüphanesi, atık malzemeler kullanılarak yapıldı.

Kütüphanede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri birlikte hayat buldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, MEB, 81 ilde atık malzemeleri geri dönüştürülerek en az bir kütüphane yapmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, kısa sürede 554 kütüphane yaparak tüm eksikliklerini tamamlayan ilk il Ağrı oldu.

Kentteki Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinde yeni kurulan kütüphane bir başka yönüyle daha dikkatleri üzerinde topladı. Kütüphane, atık malzemeler kullanılarak kuruldu.

Kütüphane kurmak için toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlendi.

Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri "Sıfır Atık" projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi.

10 bin yeni kütüphane yapıldı, 30 ilde kütüphanesiz okul kalmadı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okullar arası başarı farklarını azaltmaya ağırlık verdiklerini ve bu kapsamda"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesini başlattıklarını ifade etti.

Özer, "Gerekli planlamalarımızı yaparak tüm illere ihtiyaç duydukları ödenekleri gönderdik. İllerde arkadaşlarımız yoğun çaba içerisindeler. Kısa sürede 10 bin okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Şu anda 30 ilimizde kütüphanesi olmayan okulumuz yok. Geri kalanı da bitmek üzere. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece 2022 yılında tüm Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak." ifadelerini kullandı.

81 ilde atık malzemeler kullanılarak yapılan en az bir kütüphane olacak

Proje kapsamında kütüphanesiz okul kalmayan ilk ilin Ağrı olduğunu belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Ağrı ilimiz, hızla organize olarak kütüphanesi olmayan 554 okulun kütüphanelerini yaptı. Bu arada Ağrı ili, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' ve 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projelerini Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinde kurulan yeni kütüphanede birleştirdi. Bu güzel örneği, diğer illerimizde de yaygınlaştıracağız. 81 ilde atık malzemeleri geri dönüştürerek, en az bir kütüphane yapmayı hedefliyoruz. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Kökrek ve çalışma arkadaşlarını, lisemizin yöneticilerini, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum."

Sıfır Atık ve Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projeleri kütüphanede hayat buldu
Sıfır Atık ve Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projeleri kütüphanede hayat buldu

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sıfır Atık' ve 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projeleri kütüphanede hayat buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projeleri kütüphanede hayat buldu - Son Dakika
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