BAKAN ÖZER DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kütahya Valiliği ziyaretinin ardından eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, eğitimde erişim probleminin aşılması adına son 20 yılda tarihi bir dönemin yaşandığını ifade eden Bakan Özer, Eğitimde erişim problemini artık çözdük. Bakın son 20 yıl gerçekten bu anlamda tarihi bir döneme tekabül etmekte. Bir ülkenin en kalıcı sermayesi, beşeri sermayesi yani insan kaynağıdır. Onun için OECD ülkeleri, 2'nci Dünya Savaşı sonrası eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 100'e ulaştırdılar. Yükseköğretimdeki okullaşma oranlarını yüzde 50'nin üzerine çıkarma hedefi koydular. Ama 2000'li yıllara gelince bizim rakamlarımız çok garip duruyor. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11'di. 100 tane 5 yaşındaki çocuğumuzdan sadece 11 tanesi okul öncesi eğitimde kendine yer bulabiliyordu. Bugün bu oran yüzde 94. Ortaöğretimde 2000'li yıllardaki okullaşma oranı yüzde 44'tü. Bugün yüzde 90. Lise çağındaki 100 gencimizden sadece 44'ü okuldaydı. 56 tanesi okul dışındaydı. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14 iken şu an yüzde 44. Yani son 20 yıl eğitimin tüm kademelerinde eğitimin kitleselleşmesi ile ilgili en büyük dönüşümün olduğu dönemdir. Bunun için tüm il ve ilçelerimize devasa okullar yapıldı. 300 bin seviyelerindeki derslik sayısı 857 bine ulaştı. Peki niye 70 yıl bekledi Bugün rekabet ettiğimiz ülkelerle, rekabet edebilmemiz için çok önceden okullaşma oranlarını tamamlamamız gerekiyordu. Odaklanmamız gereken şey eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, 20. yüzyıl becerileriyle tüm çocuklarımızı donatmakken niye 70 yıl bekledik diye konuştu.

DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ'Nİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Bakanlık olarak son dönemde eğitime 2 önemli dokunuş yaptıklarını kaydeden Bakan Özer, Demirören Medya ile kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğine değinerek, şunları kaydetti Bizim yaptığımız 2 tane kritik dokunuş oldu. Birinci dokunuş, madem özel sektöre eleman yetiştiriyoruz ve özel sektör mesleki eğitim yükünü omuzlarına almıyor, o zaman özel sektörü eğitimin içine dahil edelim. Müfredatı birlikte güncelleyelim, öğrencilerin beceri eğitimlerini beraber planlayalım. Ama bir şeyi isteyelim. İstihdamda öncelik. Bu adımın bir anda sektörün de uzun yıllardan beri beklediği bir adım olduğu ortaya çıktı. Hızla eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörün en güçlü temsilcileriyle iş birliği yaptık. TOBB, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, denizcilik odaları. Özellikle savunma sanayide ASELSAN ile çok önemli iş birlikleri yaptık. Bir yıl gibi kısa sürede yüzde 1'lik akademik başarı diliminden öğrenciler meslek liselerine gitmeye başladı. Konya ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. En son Demirören Medya ile kurduğumuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 0,12'lik dilimlerle öğrenci aldı. İstanbul Fen Lisesi'ne giden öğrencinin aldığı puandan daha yüksek puanla, öğrenci meslek lisesine gitti Konuşmanın son bölümünde öğretmenlik meslek kanunu hakkında da değerlendirmeler yapan Bakan Özer, Öğretmenlik meslek kanunu, bu haliyle yeterli değil zaten. Bu bir başlangıç olması nedeniyle kritik. Artık bu ülkede öğretmenlerin bir meslek kanunu var. Sürekli ilavelerle zenginleşecek. Gittikçe öğretmenliğin tüm boyutlarını gören bir kanuna dönüşecek. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Tüm manipülasyonlara rağmen şartlarını sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i bu sınava başvurdu. 614 bin öğretmen. Yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı, 606 bin öğretmen civarında. Dün itibariyle de yüzde 80'i sınava başvurdu dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, değerlendirme toplantısının ardından partisinin İl Başkanlığı'na geçti. (DHA)