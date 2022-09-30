Bakan Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulunun tamamını yapacağız (3)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binasında İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililer tarafından karşılanan Özer, teşkilat mensuplarıyla basına kapalı olarak değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonra Kütahya Belediyesi'ne geçen Bakan Özer'i, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı MHP'li Prof. Dr. Alim Işık ve başkan yardımcıları karşıladı. Belediye Başkanı Işık ile bir süre sohbet eden Bakan Özer, kent ile ilgili bilgi aldı. Bakan Özer, tarihi Ulu Cami ve Dönenler Camii'ni de gezerek esnafla sohbet edip, ardından kentten ayrıldı.