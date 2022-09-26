Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93'lere geldi - Son Dakika
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Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93'lere geldi

26.09.2022 13:51
Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93'lere geldi

Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93'lere geldiMİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi'nin açılışını yaptı.

Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93'lere geldi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi'nin açılışını yaptı. Özer, "Son 20 yılda bu memleketin evlatlarının mümkünse tamamının kendisine yer bulabildiği eğitim sistemi inşa edildi. 5 yaştaki okullaşma oranları, yüzde 11'lerden yüzde 93'lere geldi" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesine yapılan Anadolu lisesine; gazeteci, yazar ve öğretim görevlisi Ersin Nazif Gürdoğan'ın adı verildi. Lise, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ersin Nazif Gürdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Burada konuşan Bakan Özer, okula adı verilen Ersin Nazif Gürdoğan'ın sadece mühendis ya da öğretim üyesi olarak değil aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasında; kapitalist rekabet sistemi yerine daha barışçıl, insani, doğaya saygılı büyüme konusunda yol gösterici olarak önemli hizmetler yaptığını söyledi.

'NEŞET ERTAŞ KÖY YAŞAM MERKEZİ AÇACAĞIZ'Bakan Özer, ölümünün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle halk ozanı Neşet Ertaş'ı da anarak, "Ekim ayı içinde Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın köyünde bir Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi açacağız. Hazırlıklar tamamlandı. Onun da müjdesini bu vesileyle buradan vermek isterim" dedi. Son 20 yılın, Türkiye'nin beşeri sermayesini geliştirmek için kritik döneme tekabül ettiğini söyleyen Bakan Özer, bu dönemde başörtüsü yasağı, katsayı uygulaması gibi eğitimin önündeki antidemokratik engellerin kaldırıldığını dile getirdi. Son 20 yılın okullaşma oranlarını artırmak için devasa yatırımların yapıldığı dönem de olduğunu söyleyen Bakan Özer, şunları kaydetti: "2000'li yıllarla, 2022'yi karşılaştırdığınız zaman rakamlarda çok ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Son 20 yılda bu memleketin evlatlarının mümkünse tamamının kendisine yer bulabildiği bir eğitim sistemi inşa edildi. 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11'lerden yüzde 93'lere geldi. Ortaöğretimde çağ nüfusunun yüzde 44'ü liselerde yer bulabilirken bu rakam bugünlerde yüzde 90'lara geldi. Düşünün; 300 binlik sayılarda dersliğimiz varken bugün 857 bin, 900 bin derslikten bahsediyoruz. 19 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına çok daha donanımlı bir şekilde hazırlandık. 153 milyon ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştırıldı. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi ilk kez yardımcı kaynaklarla ilgili ciddi bir adım atarak 136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz ulaştırdık ve yardımcı kaynak problemini de çözmüş olduk. İnşallah, ekim ayında bu 136 milyona 20 milyon daha ilave edeceğiz ve 156 milyon yardımcı kaynakla eğitim öğretime devam edeceğiz. Bu kez dağıtılan yardımcı kaynaklar, ders kitabını geçmiş olacak."

Okula adı verilen Ersin Nazif Gündoğan ise törende emeği geçenlere teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

- Katılanlardan görüntü

- Bakan Özer'in konuşması

- Açılış töreni

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Burçin ÜRE- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,


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Bakan Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı Bakan Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Eylül 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Eylül 2022
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Nazif Gürdoğan, Mahmut Özer, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93'lere geldi - Son Dakika

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