Bakan Özer: 6 Eylül'de haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz - Son Dakika

Bakan Özer: 6 Eylül'de haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlığın YouTobe'daki kanalı üzerinden konuşan Özer, Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda üç öğrenci babası bir veli olarak, anne babaların okulların güvenli olmasını istediklerinin bilincinde olduğunu söyledi.

'HAFTADA 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ'Gelinen noktada koronavirüsün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, "Dolayısıyla hepimiz, koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.'KANTİN, YEMEKHANE VE PANSİYONLAR AÇILACAK'"Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir" diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."'TEDBİRLERİN BAŞINDA EĞİTİM PERSONELİMİZİN AŞILANMASI GELMEKTE'Bakan Mahmut Özer, öğretmenlere 1 Eylül- 3 Eylül arasında Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verileceğini belirterek, "Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6- 18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar" diye konuştu.

Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sistemi sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçlerin anlık olarak takip edileceğini bildiren Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı, aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecektir. Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacaklar da Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine göre uygulanacaktır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimiz için kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır. Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacaktır" dedi.

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- Bakan Özer'in açıklamaları

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