Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (3) - Son Dakika

BAKAN ÖZER HAMİ YILDIRIM İLKOKULU'NU AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, "Trabzon, lisansüstü eğitim hayatımın geçtiği şehir. Master ve doktoramı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Trabzon, benim hayat hikayemin içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor. Memleketim Tokat'ın haricinde vefa borcumun olduğu iki şehir var; Zonguldak ve Trabzon. Trabzon, son 19 yıl eğitimde büyük dönüşümün yaşandığı bir yere tekabül etmekte. 2000'li yıllarda ortalama okullaşma oranlarının yüzde 40'larda gerçekleştiği bir dönemden bugünlere geldik. 81 ilde okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar devasa yatırımlar yapıldı. 2000'li yıllarda okul öncesindeki 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ler seviyesinden bugün yüzde 90'lara geldi. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'lerden yüzde 90'lar seviyesine geldi. 2000'li yıllarda yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 seviyesindeyken, bugün yüzde 45 seviyesine geldi. 2000'li yıllarda 500 bin civarında öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz" dedi.

'BÜTÇENİN 15,7'Sİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN'Ülkenin eğitimdeki bu dönüşümü yeterince algılayamadığını ifade eden Özer, "Son 19 yıldaki eğitimde kalite merkezli bir dönüşüm oldu. Her zaman eğitimde 2022 yılında da bütçelerin yüzde 15,7'si Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldı. Kriz anlarında bile eğitime en büyük bütçeler ayrıldı. Çünkü ülkemizin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi; beşeri sermayesidir. Beşeri sermayeyi şekillendiren eğitimdir. Ne kadar güçlü bir eğitim sistemine sahip olabilirsek, Türkiye o kadar güçlü olur. İnşallah, bundan sonraki yatırımlarımızda da erişim problemini çözdükten sonra artık eğitimin kalitesinin, bölge, il, ilçe farkı gözetmeden aynı seviyeye çıkartmak için, beşeri sermayemizin niteliğini arttırabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün imkanlarını seferber edeceğiz. İnşallah, bir sonraki gelişimizde bu yatırımların gerçekleştiğini görüp yeni yatırımlarla Trabzon'umuzu çok daha iyi noktalara taşırız" diye konuştu.

Bakan Özer, açılışın ardından okulu gezdi. Bir öğrencinin Trabzonspor logolu maske hediye ettiği Özer, boyadığı bir öğrencinin resmine de imzasını atıp teşekkür etti.