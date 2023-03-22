Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim 27 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim 27 Mart'ta başlayacak

22.03.2023 20:35
Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim 27 Mart'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 27 Mart itibarıyla ilçe bazlı eğitime başlanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 27 Mart itibarıyla ilçe bazlı eğitime başlanacağını bildirdi.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Özer'in paylaşımında yer alan tabloya göre, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerinde; Adıyaman'ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde; Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde, Hatay'ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde 27 Mart'ta kademeli olarak eğitime başlanacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Malatya'da ilk teravih namazı çadırda kılındı Malatya'da ilk teravih namazı çadırda kılındı Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 27 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim 27 Mart'ta başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Devrim yapmak isterken hayatını yaktı! VAR olmayan ligde telefondan pozisyon izleyen hakeme tarihi ceza
23:17 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltiyoruz
23:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ve kabine üyelerinin tamamını aday yapacak
23:06 CHP'li Engin Altay, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun zehir zemberek sözleriyle ilgili soruya yanıt vermedi
23:02 Kerem Aktürkoğlu ile kavga ettiği iddia edilen Sergio Oliveira sessizliğini bozdu
22:52 HDP'nin aday çıkarmayacak olmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
22:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak "Vize" çıkışı: İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım
22:35 Dele Alli'den cevap geldi! Şenol Güneş'e resmen savaş açtı
22:03 Merakla bekleniyordu! Binali Yıldırım, aday adaylık başvurusunu son dakika yaptı
21:56 Cumhur İttifakı'na katılmayan Erbakan, AK Parti'ye kapıyı kapatmadı: Derlerse bu maddelerde mutabıkız, tekrar değerlendiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2023 23:55:10. #1.12#
SON DAKİKA: Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim 27 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement