Bakan Özer 'Aile Okulu' projesinde 137 bin aileye ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer 'Aile Okulu' projesinde 137 bin aileye ulaşıldı

25.09.2022 12:01

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Aile Okulu' projesiyle, yaklaşık 137 bin aileye ulaşıldığını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Aile Okulu' projesiyle, yaklaşık 137 bin aileye ulaşıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Aile Okulu' projesine ilişkin açıklamada bulundu. 81 ile yaygınlaştırılan projede hedefin 2022 sonuna kadar 1 milyon aileye erişmek olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Yaklaşık 44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlar gibi 10 farklı alanda ailelerimizi desteklemek ve ailelerimizi destekleyerek çok daha müreffeh bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyle ilgili çok önemli bir hizmeti, yaklaşık bin halk eğitimi merkezimiz üzerinden başlatmış bulunuyoruz" dedi.

1 ay gibi kısa sürede yaklaşık 137 bin aileye ulaşıldığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"İnşallah, bu eğitim süreçleri içinde gelen geri beslemelerle çok daha zengin ve sürekli güncellenen içerikle ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Böylece ailelerimiz çok daha güçlü, çok daha bilinçli bir şekilde süreçleri yönetebilme, özellikle aile içerisindeki iletişim ve çocukların madde bağımlılığı, teknolojik bağımlılıkla ilgili çok daha bilinçli bir şekilde iletişime geçebilme imkanına sahip olmuş olacak. Özellikle kültürel değerler, ahlak değerleri, aile içindeki sosyal gelişim, psikolojik gelişimlerle ilgili farkındalıkla ilgili çok önemli bir kazanım elde edilmiş olacak. Ailelerimizi ne kadar güçlü kılabilirsek eğitim sisteminin içinde olan çocuklarımız da o kadar destek mekanizmalarına sahip olmuş olacak. Çünkü eğitim sadece okul içinde gerçekleşen bir süreç değil. Okul dışı faktörleri ve özellikle aile içindeki faktörler olan eğitim seviyesine, iletişim düzeyine oldukça bağımlı olan bir süreç."

Özer, 'Aile Okulu' projesiyle sadece aileleri desteklemekle kalmayacaklarını, aynı zamanda eğitim sisteminin kalitesini artırmada da çok önemli mesafeye erişmiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan ve ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklendiği 'Aile Okulu' projesinde 10 ana başlıkta 44 saatlik bir program uygulanıyor. Eğitimler birçok farklı alanda gerçekleştiriliyor. Sosyal beceri, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle aileler çok yönlü destekleniyor.

YORUMLAR
500
MEB, Aile Okulu Projesi kapsamında 137 bin aileye eğitim verdi MEB, Aile Okulu Projesi kapsamında 137 bin aileye eğitim verdi Bakanlar Özer ve Kasapoğlu, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı Bakanlar Özer ve Kasapoğlu, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı
Kaynak: DHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer 'Aile Okulu' projesinde 137 bin aileye ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
16:30 AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim
16:12 Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum
16:04 "Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir
15:55 Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu
16:55 Ekrem İmamoğlu'ndan Musevilere bayram tebriği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 17:30:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Özer 'Aile Okulu' projesinde 137 bin aileye ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement