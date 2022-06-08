Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması

08.06.2022 15:27

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa ilişkin, "Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa ilişkin, "Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bakan Özer, Kars'ın Kağızman ilçesinde yapımı tamamlanan Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışında yaptığı konuşmada, 2000'li yıllarda yüzde 11'ler seviyesinde olan 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının bugün yüzde 92 seviyesine ulaştığını aktardı.

Ortaöğretim seviyesinde yüzde 44 olan okullaşma oranlarının ise bugünlerde yüzde 90'ların üzerine geçtiğini hatırlatan Özer, "Yani eğitimin her kademesinde, İstanbul'dan Kars'a, Kağızman'dan Cizre'ye, Silopi'den Muğla'ya, Antalya'ya, Türkiye'nin tüm noktalarına yeni okullar yapılarak vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişimini sağladık. Sadece bu yapılmadı kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı okula erişemeyen kızlarımız vardı, yükseköğretime gidemeyen kadınlarımız vardı. Başörtüsü yasağı kaldırıldı. O yükseköğretime gidemeyen kardeşlerimiz yurtdışına gittiler." diye konuştu.

Özer, 20 yıl öncesinde beyin göçü olurken konuyu gündeme getirmeyenlerin bugün bu konuları gündeme taşıdığını söyledi.

Kadına şiddet konularını da gündeme almayanların, bugün kadına şiddetten bahsettiğini vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke, din öğretimi ve mesleki eğitimini tarumar eden katsayı uygulamasına tam 10 yıl tanıklık etti. Katsayı uygulaması kaldırıldı. Son 20 yıldaki yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kız çocukların okullaşma oranı, erkek çocukların okullaşma oranını geçti. Yani okullaşma oranlarının artırılmasından, eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasına kadar son 20 yılda gerçekten altın devri bir dönem yaşandı. Hizmeti yapmak da yapılan hizmetleri görebilmek de nasip işidir. Onun için bizler hizmeti yapan, hizmeti de gören güzel insanlardan olalım inşallah."

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece çocukların akranlarıyla ve dünya genelindeki çocuklarla eğitim alanında yarışır halde olmalarını istemediklerini belirtti.

Gençlerle çocuklara devlet ve millet sevgisini aşılamanın önemine değinen Özer, "Gençleri, akademik becerileri yüksek, dünyadaki akranları ile rekabet edebilir gençler olarak yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletini seven, milletini seven, milletinin değerleriyle barışık, bu değerleri içselleştirmiş bir gençlik olmalarını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

"Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz"

Mahmut Özer, Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması konusunun da asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Yaşanan olayı şiddetle kınadığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz ve bunun çok istisnai bir durum olduğuna, olağanüstü bir durum olduğuna inanıyoruz. Bunun yaygın bir durum olmasını, böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değil. Biz sadece kendi kutsal kitaplarımıza değil, diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan gençlik yetiştiriyoruz."

Özer, "Devletiyle, milletiyle barışık bir gençliğin tüm okullarımızda yetişmesi için bakanlık olarak diğer bakanlıklarımızla da iş birliği yaparak gece gündüz demeden çalışacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Özer ile beraberindekiler açılışı yapılan Ahmet Arslan Fen Lisesi'ni gezerek öğrenciler ve öğretmenlere sohbet etti.

Bakan Özer, daha sonra okul bahçesine hatıra fidanı dikti.

Açılışa, Özer'in yanı sıra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın ve öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması

YORUMLAR
500
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatılmıştı: Cumhuriyet Savcılığı da devreye girdi Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatılmıştı: Cumhuriyet Savcılığı da devreye girdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:38:30. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement