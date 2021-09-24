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Milli Eğitim Bakanı Özer, Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer, Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi

24.09.2021 14:10

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurmayı planladıkları insansız hava aracı Ar-Ge merkezine 2,5 milyon liralık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurmayı planladıkları insansız hava aracı Ar-Ge merkezine 2,5 milyon liralık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Özer, Aksu ilçesindeki liseyi ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Atölyeleri inceleyen Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun uçak bakımı konusunda donanımlı, kaliteli, uluslararası standartlara uygun eleman yetiştiren bir okul olduğunu söyledi.

Bugünkü ziyarette okul ile ilgili üç önemli karar aldıklarını dile getiren Özer, okulda İngilizce hazırlık olmadığını kaydetti. Havacılık sektöründe yabancı dilin önemli olduğunu ifade eden Özer, okula İngilizce hazırlık sınıfını da koyacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayi konusunda önemli adımlar attığını ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu konuda koordineli hareket ettiklerini aktaran Özer, "Bu okulumuzda insansız hava aracı ile ilgili bir Ar-Ge merkezi kuracağız. İHA ile ilgili her türlü üretimin yapıldığı bir merkez. Buraya yaklaşık 2,5 milyon liralık da bir yatırım İHA ile ilgili her türlü Ar-Ge ile ilgili çalışmaların yapıldığı önemli bir referans merkezi olacak." diye konuştu.

Okuldan her yıl yaklaşık 90 öğrencinin mezun olduğunu belirten Özer, öğrencilerin sektörde istihdam edilmesi noktasında da çaba sarfedeceklerini bildirdi. Tüm havacılık sektöründeki firmaların güçleri ve kapasiteleri imkanında sürece destek olacaklarını dile getiren Özer, süreci ise valiliğin koordine edeceğini kaydetti.

Okulu dünyada referans olarak gösterilen uçak bakım ile ilgili mesleki teknik Anadolu lisesi konumuna yükselteceklerini bildiren Özer, buraya hem eğitim kalitesi hem de altyapısı konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtti.

"Dezenfektan, maske ihtiyacını mesleki eğitim okullarımız karşıladı"

Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin uçak bakımından gastronomiye, turizmden biyomedikal cihaza, mikromekanik teknolojiye kadar iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm elemanları yetiştiren, aynı zamanda devletin, toplumun ihtiyacı olan tüm ürünleri de üretebilen okullar haline geldiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde de mesleki eğitimin önemli bir görev üstlendiğini aktaran Özer, sözlerine şöyle sürdürdü:

"2020 mart ayından itibaren Kovid-19 sürecinde toplumumuzun 81 ilde, tüm ilçelerde, maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, maske makinesine kadar tüm ihtiyaçlarını ortaöğretim seviyesinde eğitim veren meslek teknik eğitim okullarımız karşıladılar. Şu anda da salgın sürecinde yüz yüze eğitime devam ederken okullarımızın ihtiyacı olan temizlik malzemelerini, dezenfektanları mesleki okullarımızda üretiyoruz."

Özer, üretime katkı yapan öğretmenlere, öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi
Milli Eğitim Bakanı Özer, Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi
Milli Eğitim Bakanı Özer, Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi
Milli Eğitim Bakanı Özer, Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi

milli eğitim bakanlığı, Araştırma Geliştirme, Antalya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi - Son Dakika
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