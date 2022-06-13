Bakan Özer'den öğretmenlere salgın dönemi ile ilgili başarı belgesi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze eğitime devam ederek tamamlayabilmiş olmaktan mutluluk duyduklarını, bu sürecin en büyük kahramanlarının öğretmenler olduğunu belirterek, "Nasıl birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize bu fedakarlıklarından dolayı başarı belgesi vermişsek bugün itibarıyla da tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize ikinci başarı belgesini göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Samsun'daki programlarını tamamlayan Bakan Özer, kentten ayrılmadan önce Çarşamba Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için artık son haftaya girildiğine işaret etti.

Salgın sürecinde öğretmenlerin fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılını, kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam ederek tamamlayabilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz her gün maskeyle ders anlattılar, süreçleri takip ettiler ve aşılama oranlarıyla da sadece Türkiye ortalaması üzerinde değil OECD ortalamasının da çok üstünde bir ortalamayla güzel bir örneklik teşkil ettiler. Nasıl birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize bu fedakarlıklarından dolayı başarı belgesi vermişsek bugün itibarıyla da tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize ikinci başarı belgesini göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Özer, "2021 yılının sonunda yapmış olduğumuz kanun değişikliği ve dönüşüm, Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayılarında yani çırak ve kalfa sayısında ciddi bir artışa yol açtı. 2021 yılının sonunda Aralık sonu itibarıyla 160 bin olan çırak kalfa sayısı bugün itibarıyla 510 bine ulaşmış bulunmakta. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 2022'nin sonuna kadar 1 milyon gencimizi inşallah Mesleki Eğitim Merkezleriyle buluşturacağız." diye konuştu.

Samsun'da bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özer, kentteki Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak ve kalfa sayısını 20 bine çıkarmayı, Bafra'da Mesleki Eğitim Kampüsü yapmayı hedeflediklerini söyledi.