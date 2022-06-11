Bakan Özer, Bilecik'te il değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Özer, Bilecik'te il değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

11.06.2022 14:28
Bakan Özer, Bilecik'te il değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılı içinde Bilecik'teki eğitim yatırımlarını 527 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılı içinde Bilecik'teki eğitim yatırımlarını 527 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz." dedi.

Özer, Bilecik Valiliğinde düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Bilecik'e 2022 yılında yeni okulların inşası, güçlendirme çalışmaları, yık-yap kapsamında okulların tekrar eğitim öğretime kazandırılması için 241 milyon liralık yatırım öngördüklerini bildirildi.

Buna ilave olarak 286 milyon liralık yatırımı daha Bilecik'e kazandıracaklarını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"2022 yılı içinde Bilecik'teki eğitim yatırımlarını 527 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz. Yatırımdaki bugün itibarıyla ilave ettiğimiz en önemli kalem, güçlendirme çalışmaları. 2022 yılı itibarıyla güçlendirme kapsamındaki tüm okullarımızı inşallah nihayetlendireceğiz. Onun için Bilecik'e 180 milyonluk bir ödeneği bugün itibarıyla ayırdık. Yine Osmaneli Atatürk Ortaokulu yıkılmış, bunun yapımını bugün itibarıyla iznini veriyoruz. Özel eğitim anaokuluyla ilgili Bilecik'te acil bir ihtiyaç olduğundan bahis oldu. Yatırım programımıza dahil ettik. Bir de 24 derslikli merkez ilkokulunu yatırım programımıza dahil etmiş bulunuyoruz."

Yeni yatırımların Bilecik'e hayırlı uğurlu olmasını dileyen, Bilecik'te eğitimi çok daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Özer, "Bu süreçleri başarıyla yöneten Sayın Valimize, Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın bürokratlarına Bilecik'in tüm sorunlarını yerinde ayrıntılı bir şekilde takip ettikleri için teşekkür ediyorum. İl Başkanımıza, bu süreçleri başarıyla yöneten İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol hazır bulundu.

Bakan Özer, Bilecik'te il değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Bakan Özer, Bilecik'te il değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, Bilecik'te il değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

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