BAKAN ÖZER BİN 830 ÜRÜNÜN TASARIM TESCİLİNİ ALDIK - Son Dakika
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BAKAN ÖZER BİN 830 ÜRÜNÜN TASARIM TESCİLİNİ ALDIK

20.04.2022 09:44

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Türkiye Dokuma Atlası' sergisinin Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde yapılan açılışına katıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Türkiye Dokuma Atlası' sergisinin Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde yapılan açılışına katıldı. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada, Genel müdürlüğümüz, tüm olgunlaşma enstitülerindeki arşivleri hızlı bir şekilde tasarım tescilini alması için fikri mülkiyet kapsamında çalışmalara başladılar. 7 bin 843 tane tasarım tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdular. ve bin 830 tane tasarım tescilini aldılar. 2022 yılının sonuna kadar bu çalışmaların kapsamını geliştirerek yaklaşık 10 bin tane tasarım tescili almayı hedefliyorlar dedi.

Emine Erdoğan öncülüğünde ilk olarak Ankara'da Külliye'de açılan 'Türkiye Dokuma Atlası Sergisi', bugün Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde de kapılarını açtı. Serginin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özet katıldı. Açılış öncesi konuşan Özer, Türkiye'nin farklı bölgelerinde açılan olgunlaşma enstitülerine değinerek, bu enstitüler sayesinde çok sayıda eserin tescillendiğini ve böylelikle geleceğe aktarımın kolaylaştığını dile getirdi. Bakan Özer, kültür aktarımı açısından olgunlaşma enstitülerinin çok önemli bir rol oynadığını, burada çalışmaların daha da artacağının altını çizdi.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 24 TANE OLGUNLAŞMA ENTİTÜSÜ VAR

Bakan Özer, Diğer önemli bir hizmetimiz Olgunlaşma Enstitüleridir. Türkiye'de yaklaşık 24 tane Olgunlaşma Enstitüsü var. Bu proje Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülüyor. Olgunlaşma Enstitüleri ve bu projeye vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine minnettarım. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanına, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliğine Başkanına çok teşekkür ediyorum. Olgunlaşma Enstitülerini ne kadar canlı kılabilirsek, geçmişten formlarımızı sadece dokuma-tekstil alanında değil, diğer tüm alanlarda, onları bir taraftan yaşatarak, günümüze taşıyarak, bir taraftan da yeni formlarla günlük yaşama enjekte ederek ne kadar geleceğe taşıyabilirsek, 21'inci yüzyılda kimlikli bir ülke olarak ayakta kalma, bölgesinde iddia sahibi olma, dünyada sözü geçen bir ülke olma yolunda da o kadar ilerlemiş oluruz dedi.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ BİRER AR-GE MERKEZİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Olgunlaşma enstitülerinin birer Ar-Ge merkezi olarak da çalışmaya başladığına değinen Özer, Olgunlaşma Enstitülerinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni bir hedef koyduk. Artık 24 Olgunlaşma Enstitümüz, sadece klasik konvansiyonel olarak bu hizmetleri yerine getirmiyor. Aynı zamanda birer AR-GE merkezi olarak da hizmet vermeye başladılar. Yani bizim şu anda Türkiye'de 24 tane Olgunlaşma Enstitümüz var, bu 24 tane de AR-GE merkezimiz var demektir. Bu AR-GE merkezlerimiz, Olgunlaşma Enstitülerimiz geçmişteki ürünlerin fikri mülkiyet ve sınai haklar kapsamında günümüze taşınmasında da büyük işlev görüyor. Genel Müdürlüğümüz, tüm Olgunlaşma Enstitülerindeki arşivlerin hızlı bir şekilde tasarım tescilinin alınması için fikri mülkiyet kapsamında çalışmalara başladı ve 7 bin 843 tane tasarım tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. 6 bin 830 tane tasarım tescili alındı. Artık geçmişteki Olgunlaşma Enstitülerindeki tüm ürünlerin tasarım tescilleri bulunmaktadır. Bu, kültür hazinelerimizin korunması ve fikri mülkiyet kapsamında da istismarını önlemek için yapmış olduğumuz en önemli hizmetlerden bir tanesidir ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER BİN 830 ÜRÜNÜN TASARIM TESCİLİNİ ALDIK
BAKAN ÖZER BİN 830 ÜRÜNÜN TASARIM TESCİLİNİ ALDIK
BAKAN ÖZER BİN 830 ÜRÜNÜN TASARIM TESCİLİNİ ALDIK
BAKAN ÖZER BİN 830 ÜRÜNÜN TASARIM TESCİLİNİ ALDIK

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, Tophane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER BİN 830 ÜRÜNÜN TASARIM TESCİLİNİ ALDIK - Son Dakika


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