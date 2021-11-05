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BAKAN ÖZER BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ İDARİ İZİNLİ OLACAK - Son Dakika

BAKAN ÖZER BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ İDARİ İZİNLİ OLACAK

05.11.2021 10:50

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır. Öğretmenlerimiz 15-19 Kasım tarihleri arasındaki birinci dönem ara tatilde idari izinli sayılacaklar' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Özer'e, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. İlk olarak Bursa Valiliği'ne gelen Bakan Özer, İl Değerlendirme Toplantısı öncesi açıklamada bulundu. Koronavirüs nedeniyle tüm derslikleri kapalı olan okulun bulunmadığını belirten Bakan Özer, birinci dönem ara tatilinde de öğretmenlerin idari izinli olacağının müjdesini verdi.

'TÜM DERSLİKLERİ KAPALI OKULUMUZ YOK'

81 ilde yüz yüze eğitime başlandığını belirten Bakan Özer, 'Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlemiş olduğu önlemler çerçevesinde çok başarılı bir şekilde süreci yönetmeye devam ediyoruz. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. 18 milyon öğrencinin, 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu ve 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim hizmetine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır. Bu süreçte en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Birinci doz aşı oranı yaklaşık yüzde 93, ikinci doz aşı oranı bugün itibarıyla yüzde 88. Bir de aşı olmayıp, bağışıklık kazanıp, antikor oluşturan öğretmenlerimizin oranı olan yüzde 5'i de dikkate aldığımız zaman en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 93 oranında. Bu süreçteki en büyük avantajımız, Türkiye ortalamasının üzerinde olan ve aynı zamanda kıta Avrupası'ndaki öğretmenlerin aşılanma oranının çok daha üzerinde olan öğretmenlerimizin aşılanma oranlarıdır. Ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' dedi.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Ara dönem tatilinde öğretmenlere müjde veren Bakan Özer, '2021-2022 eğitim öğretim yılında çalışma takviminde 15-19 Kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacak. Öğrencilerimiz bu 1 hafta içerisinde dinlenecekler. Çünkü gerçekten yoruldular. Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde gerçekten çok büyük bir mücadele verdiler. Onlar da 1 hafta dinlenmiş olacaklar' diye konuştu.

BAKAN ÖZER BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ İDARİ İZİNLİ OLACAK
BAKAN ÖZER BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ İDARİ İZİNLİ OLACAK
BAKAN ÖZER BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ İDARİ İZİNLİ OLACAK
BAKAN ÖZER BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ İDARİ İZİNLİ OLACAK

Bursa Valiliği, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ İDARİ İZİNLİ OLACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ÖZER BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ İDARİ İZİNLİ OLACAK - Son Dakika
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