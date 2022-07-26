Bakan Özer: 'İnşallah böyle salgınlar yaşamayız yeni versiyonlarla karşılaşmayız ama olması durumunda da okullarımızı açık tutabilme becerisine,...

Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Özer: ' Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı' - Son Dakika

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