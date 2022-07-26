Bakan Özer: " Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı" - Son Dakika
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Bakan Özer: " Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı"

26.07.2022 15:24
Bakan Özer: " Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı"

Köy Yaşam Merkezi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum'un Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açılış töreninde konuştu.

Köy Yaşam Merkezi açılış töreni

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum'un Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)

YORUMLAR
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Bakan Özer: 'İnşallah böyle salgınlar yaşamayız yeni versiyonlarla karşılaşmayız ama olması durumunda da okullarımızı açık tutabilme becerisine,... Bakan Özer: 'İnşallah böyle salgınlar yaşamayız yeni versiyonlarla karşılaşmayız ama olması durumunda da okullarımızı açık tutabilme becerisine,... GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2022
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: ' Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Özer: " Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı" - Son Dakika
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