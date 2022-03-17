Bakan Özer: "Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz"

17.03.2022 12:49

Bakan Özer: "Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz" Milli Eğitim Bakanı Özer Malatya'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temas ve açılış için geldiği Malatya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Bakan Özer: "Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz"

Milli Eğitim Bakanı Özer Malatya'da

MALATYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temas ve açılış için geldiği Malatya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Özer, ikinci eğitim öğretim döneminde şu ana kadar korona virüs kaynaklı bir aksaklığın olmadığını belirterek, "Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz" dedi.

Malatya'ya uçakla gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kentteki programı kapsamında ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Girişte minik öğrencilerin çiçek takdimi ile karşılanan Bakan Özer, daha sonra Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Burada kısa bir açıklama yapan Bakan Özer, 7 Şubat'ta başlayan ikinci eğitim öğretim döneminde şu ana kadar korona virüs kaynaklı bir aksaklığın olmadığını belirtti. Özer, yüz yüze eğitimin sürdüğünü söyledi. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli çalıştıklarını belirten Özer, "Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz. Hem maske ile ders anlatma fedakarlığı gösterdiler hem de aşılama oranı ile Türk toplumunda müthiş bir örneklik sergilediler. Sadece Türkiye'de değil çoğu gelişmiş ülkede de, yüz yüze eğitimin kesintisiz devam ettiği ülkelerdeki öğretmen aşılama oranının da çok üzerinde orana sahip oldular. Tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Öğrencilere de teşekkür eden Bakan Özer, "Öğrenciler de bu süreçte maske ile sürekli kurallara uyarak dersleri dinlediler. Bu fedakarlıklarından dolayı onları destekleyen ailelere de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'nın eğitimde son zamanlarda çok önemli başarılara imza atan bir il olduğunu da ifade eden Özer, bugün kentin eğitim durumunu da masaya yatıracaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Özer: Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz
Bakan Özer: Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz
Bakan Özer: Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz

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Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen ataması açıklaması Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen ataması açıklaması Açıklaması

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz' - Son Dakika


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