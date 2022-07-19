BAKAN ÖZER'E AHLAT BASTONU HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika
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BAKAN ÖZER'E AHLAT BASTONU HEDİYE EDİLDİ

19.07.2022 14:51

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açılışının ardından valiliği ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açılışının ardından valiliği ziyaret etti. Valilik önünde çiçeklerle karşılanan Bakan Özer, şeref defterini imzaladı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Özer'e ceviz ağacı ve boynuzdan yapılan Ahlat bastonu hediye etti. Bir süre vali ile görüşüp kentin eğitim durumuyla ilgili bilgi alan Özer, daha sonra belediye başkanlığını ziyaret etti. Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Özer, öğle yemeğinin ardından kentten ayrılacak.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER'E AHLAT BASTONU HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN ÖZER'E AHLAT BASTONU HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika
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