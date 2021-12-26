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Bakan Özer'den, Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Özer'den, Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenle ilgili açıklama Açıklaması

26.12.2021 15:42
Bakan Özer'den, Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenle ilgili açıklama Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızda, tüm eğitim sistemimizde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızda, tüm eğitim sistemimizde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz." dedi.

Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbeden öğretmen hakkında açıklama yapan Özer, şöyle konuştu:

"Okullarımızda, tüm eğitim sistemimizde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil, İzmir'deki olayda da Bakanlığımız, valilerimiz ile il milli eğitim müdürlerimiz ile tüm süreçleri takip ediyor. Yani herkes için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur. Sonuna kadar süreçleri takibe devam edeceğiz ve gerekli her türlü işlemleri tesis ettiğimiz gibi bu kültürü de inşallah okullarımızda yaygınlaştırırız. Sadece öğretmen ile öğrenciye değil, akran zorbalığına da sıfır tolerans."

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Ziya Selçuk, Kanal 7, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Özer'den, Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Özer'den, Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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