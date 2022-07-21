Bakan Özer'den liseli şampiyon sporculara tebrik - Son Dakika
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Bakan Özer'den liseli şampiyon sporculara tebrik

21.07.2022 13:56
Bakan Özer'den liseli şampiyon sporculara tebrik

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Brezilya'da düzenlenen Voleybol Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncu ve yöneticilerini kabul edip, kutladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Brezilya'da düzenlenen Voleybol Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncu ve yöneticilerini kabul edip, kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Brezilya'da düzenlenen şampiyonada 6 karşılaşmada tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonluğu elde eden TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı oyuncularını ağırladı. Bakan Özer, Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda geçmişe kıyasla çok önemli başarılar elde ettiğini, Türkiye Voleybol Federasyonu'yla yaptıkları iş birliğinin bunda çok önemli katkı sağladığını belirtti. Özer, bu tür iş birliklerinin, birikimlerin eğitimle ilişkilendirilmesi durumunda çok daha büyük başarılar elde edileceğini söyledi.

Spor, eğitim, mesleki eğitim ve diğer tüm alanlarda Türkiye'nin çok büyük birikiminin olduğuna işaret eden Özer, "Önemli olan kendi alanlarında bu birikimleri birleştirebilmek. Herkesin farklı kulvarlarda değil, tek kulvarda hep birlikte koşabilmesi. İşte bugün bir araya gelmemizin nedeni bu. Aslında birlikte hareket etmenin, aynı kulvarda koşmanın neticesini işte bu dünya şampiyonluğuyla taçlandırmış bulunuyoruz." dedi. TVF Spor Lisesinin Brezilya'da düzenlenen uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil ederek şampiyon olduğunu belirten Özer, "Kritik olan şey, namağlup olarak tüm maçlarda başarılı bir şekilde netice aldınız. Ben hepinizi kutluyorum. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımızı kutluyorum, gerçekten gönüllü bir şekilde bu spor lisemizin Türkiye'de örnek olması için yıllardan beri büyük mücadele sarf ediyor, büyük emek veriyor" ifadelerini kullandı.Bakan Özer, sporculara satranç takımı ve tablet, sporcular da Özer'e 60 numaralı ve üzerinde imzalarının bulunduğu çerçeveletilmiş forma hediye etti.


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Bakan Özer, voleybolda dünya şampiyonu olan TVF Spor Lisesi Takımı'nı kutladı Açıklaması Bakan Özer, voleybolda dünya şampiyonu olan TVF Spor Lisesi Takımı'nı kutladı Açıklaması Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezi oluyor Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezi oluyor
Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli eğitim bakanlığı, Brezilya, Güncel, Son Dakika

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