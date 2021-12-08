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Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye

08.12.2021 13:09
Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye

Son dakika haber... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeMİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla yurt genelinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verirken, dereceye giren 3 öğrenci...

Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla yurt genelinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verirken, dereceye giren 3 öğrenci de resimlerini Bakan Özer'e hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenledi. 'Birlikten Sevgi Doğar' temalı yarışmada, Antalya Manavgat Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Alya Doğan 1'inci, Denizli Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencisi Demet Nida Özgör 2'nci, Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencisi Emine Güney ise 3'üncü oldu. Dereceye giren resimler, bugün bakanlık binasında sergilenmeye başladı. Bakan Özer, sergiyi gezerek, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

RESİMLERİ BAKAN ÖZER'E HEDİYE ETTİLERYarışmanın 1'incisi Alya Doğan, yaptığı resmi Bakan Özer'e hediye etti. Özer, 2'nci Nida Özgür ve 3'üncü Emine Güney'e de hediye edip etmek istemediklerini sordu. Emine Güney de resmini hediye ederken 2'nci Nida Özgür, evine götürmek istediğini söyledi. Özer'in, resmi hediye etmesi için ne yapması gerektiğini sorması üzerine Nida Özgür, "Okulumuz evlerimize uzak, öğle yemeği için eve gidip gelmek zor oluyor, eğer okulumuza bir yemekhane yapılırsa çok iyi olur" dedi. Bakan Özer de okula yemekhane yaptırılacağını söyleyerek, "Tüm okullarımıza zaten kütüphane yaptırıyoruz. Bu ay sonuna kadar kütüphanesiz okul kalmayacak. Okulunuza, el becerilerinizi güçlendirmek için bir atölye de kuralım. Ama resmi alacağım" dedi. Nida Özgür de bunun üzerine resmi Bakan Özer'e hediye etti. Bakan Özer, resimleri odasına asacağını ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak engelli çocuklarımızın özel eğitimleri ile ilgili her türlü etkinlik ve fedakarlığı yapmak için beni motive eden bir resim olacak. Engelli olmayan öğrenciler, engelli olan öğrencilerimizin eğitim sistemine nasıl katılması gerektiğini, onların önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir örnek oluşturmuş oldular. Kendileri küçük; ama yürekleri büyük olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Ardından Bakan Özer dereceye giren öğrenciler ve aileleriyle fotoğraf çektirerek sergiyi gezdi.

Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye
Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye
Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye
Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye
Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bakan Özer'den resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye - Son Dakika
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