Bakan Özer'den uyum eğitimleri programına başlayan okula ziyaret - Son Dakika
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Bakan Özer'den uyum eğitimleri programına başlayan okula ziyaret

05.09.2022 21:29
Bakan Özer'den uyum eğitimleri programına başlayan okula ziyaret

- Bakan Özer'den uyum eğitimleri programına başlayan okula ziyaret "Eğitim sistemimiz çok büyük" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl gerçekleştirilen okula uyum eğitimleri çerçevesinde eğitime başlayan Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti.

- Bakan Özer'den uyum eğitimleri programına başlayan okula ziyaret

"Eğitim sistemimiz çok büyük"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl gerçekleştirilen okula uyum eğitimleri çerçevesinde eğitime başlayan Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilen okula uyum eğitimleri çerçevesinde okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerine yeni uyum eğitimi programı uygulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu çerçevede Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. İlk günü velilerin bilgilendirilmesiyle gerçekleştirilen uyum eğitimi sırasında sınıflara girerek velilerle sohbet eden Bakan Özer, anaokulu sayılarının artırıldığını, bu minvalde bin 450 yeni anaokulu açıldığını hatırlattı.

Her mahallede çocukların gidebileceği anaokulu yapılacağını ifade eden Özer, velilere okulların hiçbir zaman maddi anlamda yardım istemeyeceğini, eksikliklerin okulların kendi bütçesinden halledileceğini belirtti.

"Eğitim sistemimiz çok büyük"

Okullara gönderilen 3,1 milyar liranın yalnızca 1 milyar lirasının harcanabildiğini dile getiren Bakan Özer, "Çok heyecanlıyız. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaz ayı çok yoğun geçti. Eğitim sistemimiz çok büyük. Bazı ülkelerin 300-400 bin öğrencisi var, bizim 19 milyon öğrencimiz var. 1,2 milyon öğretmenimiz var. Tüm arkadaşlarımız çocuklarınızın çok daha iyi ortamlarda eğitim almaları için gece gündüz demeden çalıştılar" dedi.

Velilerin herhangi bir isteği olup olmadığını soran Özer, eksiklikleri görmek istediklerini, eksikliklerin görüldüğü zaman çözülmesi için adım atıldığını vurguladı. Özer, gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Hamdullah Suphi İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri ve çalışanlarıyla da sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Okula uyum eğitimleri

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı. 5 Eylül'de okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanacak program 9 Eylül'de sona erecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak program ise 12 Eylül'de başlayıp 16 Eylül'e kadar sürecek.

Düzenlenecek etkinliklerin uygulama çizelgesine göre, birinci gün sadece ailelere yönelik 'Çocuğum Okulda' sunumu yapılacak. Bu sunumda okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler hazır bulunacak. İkinci günde okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde ise çocuklar sınıf öğretmenleri ile birlikte uyum haftası etkinliklerine katılacak.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer'den uyum eğitimleri programına başlayan okula ziyaret - Son Dakika

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