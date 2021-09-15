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Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2) - Son Dakika

Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2)

15.09.2021 13:58
Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2), System.String[]

'TÜM İMKANLARIMIZLA DİYARBAKIR'IN YANINDAYIZ'Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır'da hem koronavirüs tedbirleri hem de yatırımlar konulu başlıkların ele alındığı toplantıya katıldı.

'TÜM İMKANLARIMIZLA DİYARBAKIR'IN YANINDAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır'da hem koronavirüs tedbirleri hem de yatırımlar konulu başlıkların ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantıda Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve ilçe müdürleri de yer aldı. Toplantı sonrası konuşan Bakan Özer, birinci önceliklerinin Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerinin çok güçlü hale gelmesi, oradaki sektörle eşleşmenin çok güçlü gerçekleşmesi ve kapasitesini artırmak olduğunu belirtti. Özer, "Bununla ilgili de inşallah önümüzdeki günlerde bakanlığımızdaki genel müdür arkadaşlarımız Diyarbakır'a gelecekler. Sahada yerel çalışmalar yapacaklar. Hazırladıkları raporlara göre de yeni bir proje olarak Diyarbakır'dan bunu uygulama imkanımız olacak. Diyarbakır'ın tüm eksiklikleri her gün her hafta içerisinde mutlaka paylaşıyoruz. Bakın bu yatırımların içinde 2-3 hafta öncesindeki yapmış olduğumuz yatırımlara, ilave yatırımlardan hiç bahsetmedik. Yani aslında 20 tane daha yeni okula 83 milyonluk yatırım yaptık. Doğal gaz ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yaklaşık 20 milyonluk da mevcut okulların küçük büyük onarımlarıyla ilgili ödenekler göndermiştik. Bakanlık, hükümet ve devlet olarak, tüm imkanlarımızla Diyarbakır'ın yanındayız. Eksikliklerini hızlı bir şekilde sadece eksikleri değil kaliteyi artırmayla ilgili daha iyi noktalara taşımayla ilgili her türlü destek vereceğiz" dedi.

'DİYARBAKIR'A 23 YENİ OKUL'Kentte yaklaşık 550 milyonluk yatırım olduğunu, bunların hem okul yapımı olarak hem yık- yap ile güçlendirme olarak devam ettiğini aktaran Bakan Özer, "Bugünkü toplantımızda Diyarbakır'ımıza çok güzel müjdeli haberlerimiz var. Öncelikle 20 tane yeni ilkokul yapacağız. Mevcut yatırımlara ilave olarak 20 tane yeni ilkokul yapımı yapmaya karar verdik. Bunun 10 tanesi Bağlar ilçemizde, 5 tanesi Kayapınar ilçemizde ve 5 tanesi de Yenişehir ilçemizde. Bu ilkokullarımızın tamamında hem özel eğitim anaokulu olacak hem de normal anaokulu olacak. En az 24 derslik olacak. Dolayısıyla özellikle okula temel eğitimle ilgili ihtiyacı olan bu 3 ilçemizin büyük oranda ihtiyacını da bu yıl sonu itibariyle karşılamış olacağız. Yine müjdelerimiz arasında; Hani ilçemizde bir öğretmen evi yapıyoruz 60 yatak kapasiteli olacak şekilde. Yine Kocaköy ilçesinde bir mesleki teknik alan listesinin uygulama otelini yapacağız 30 yatak kapasiteli. Bunlar da inşallah valiliğimiz hemen gönderir göndermez bakanlık olarak tüm bu yatırımlara onayı vereceğiz. Yine bu 20 özel eğitim anaokuluna ilave olarak Bismil, Ergani ve Silvan'da üç tane yeni özel eğitim anaokulu daha açmış olacağız. Dolayısıyla bu ziyaretimizde 23 tane Diyarbakır'ımıza yeni özel eğitim anaokulu açma sözü vermiş oluyoruz. Hemen yatırıma da bunları alıyoruz" diye konuştu.'10 ELEKTRONİK SINAV MERKEZİ'Üstün özel yetenekli öğrencilere Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeteneklerini geliştirmek için ilave eğitim programları düzenlediklerini dile getiren Bakan Özer, şunları söyledi: "Bunlara biz bilim ve sanat merkezleri diyoruz. Şu anda bizim Diyarbakır'da toplam 4 tane bilim sanat merkezimiz var. 4 tane daha yeni yapıp kapasiteyi yüzde yüz arttırıyoruz. Bunlar Yenişehir, Çınar, Silvan ve Sur ilçemizde. Her birine birer tane daha Bilim Sanat Merkezi yapacağız. MTSK kursları için hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme için kullandığı elektronik sınav merkezleri var. Diyarbakır'ımızda iki tane elektronik sınav merkezi var. Bu tip sınav merkezlerimizde bizim temel önceliğimiz bu hizmetin erişilebilirliğini artırmaktır. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın bulunduğu lokasyonları da merkezlere taşınmadan rahat bir şekilde bu sınav merkezlerine erişmesi bizim birinci önceliğimizi oluşturmaktadır. Toplantımızda da ikiye ilave olarak 8 tane daha yeni elektronik sınav merkezi yapma dolayısıyla toplam 10 elektronik sınav merkezine çıkartma kararı aldık. İnşallah bunu da en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Dolayısıyla Diyarbakır ziyaretimiz çok bereketli geçti. Yani mevcut yatırımlara ilave olarak çok yeni yatırımlarla inşallah Diyarbakır'ımızdaki eğitimin kalitesini, eğitime eriştirebilirliği eğitim hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz."

Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2)
Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2)
Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2)

Yevgeniy Ziniçev, Münir Karaloğlu, Mahmut Özer, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2) - Son Dakika


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