Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (3) - Son Dakika

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN TAVİZ VERMEDEN SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETEBİLİRİZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirledikleri ve Sağlık Bilim Kurulu'nun da onaylamış olduğu kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını söyledi.

Özer, Diyarbakır Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan Mezopotamya İlkokulu'nun açılışını yaptı. Yeni eğitim öğretim döneminde 552 öğrencinin kayıt yaptırdığı 24 derslik okulun açılışına Bakan Özer'in yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.Açılışta konuşan Özer, 6 Eylül'de tüm Türkiye'de yüz yüze eğitimi haftada 5 gün ve 40 dakika olarak uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirledikleri ve Sağlık Bilim Kurulu'nun da onaylamış olduğu kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu: "Medeniyetin sıfır noktası olan, peygamberler ve sahabeler şehri olan Diyarbakır'da bulunmaktan, sizlerle bir arada olmaktan, sizlerle eğitim meselelerini tartışmaktan, çıkış yolları aramaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. 6 Eylül'de Türkiye'nin tüm noktalarında, 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde artık ertelenemez noktaya gelen yüz yüze eğitimi haftada 5 gün ve 40 dakika olarak uygulamaya geçmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek isterim. Hakikaten 1,5 yıl sadece öğretmenlerimizle öğrencilerimiz değil, aynı zamanda tüm velilerimiz ve eğitim sektörüyle bağlantılı tüm destek mekanizmaları, uzaktan eğitim yapma ve çok kısmi bir şekilde yüz yüze eğitim yapma durumunda kaldılar. Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun, hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerine tek başına ikame edilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz. Çünkü eğitim ortamları sadece öğrenmenin yapıldığı yerler değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimleriyle ilgili, arkadaşlarıyla yarenlik etmeyle ilgili, proje geliştirmeyle ilgili ortak çalışmaların yürütüldüğü, insanın gelişimiyle ilgili farklı boyutlarda destek imkanı sağlayan mekanlardır. Özellikle sosyoekonomik seviyesi nispeten dezavantajlı öğrencilerimizi için okul bir eğitim merkezi olmanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Biliyorsunuz hükümetimiz, bakanlığımız, taşımalı eğitimde öğrencilerimize ücretsiz olarak yemek imkanı sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ne kadar öğrenme kayıplarını telafi etmek için mekanizmalar üretse de sürekli öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve velilerinin yanında olsa da yüz yüze eğitimin tüm bu desteklerinin yerini tutması mümkün değil. Onun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlemiş olduğumuz ve Sağlık Bilim Kurulu'nun da onaylamış olduğu kurallara harfiyen uyarak inşallah yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Okullar ilk kapanan ve en son açılan yerler değildir. Tam tersine okullar, ilk açılan en son kapanan yerler olmak durumundadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerçekten müthiş bir genç nüfusa sahibiz. Eğer bu genç nüfusu bir fırsat penceresi olarak değerlendirebileceksek, bunun için kaliteli eğitimi yüz yüze vermek zorundayız. Gelinen noktada da okul bazlı bir kapatma şekli benimsemedik."'EĞİTİM YATIRIMLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Diyarbakır'daki eğitim yatırımlarını güçlendireceklerini de vurgulayan Özer "Bunlar bugün almış olduğumuz kararlar, inşallah her gelişimizde yeni yatırımlarımızla geleceğiz. El ele vereceğiz, Diyarbakır'daki yatırımlarımızı güçlendireceğiz. Diyarbakır'daki eğitim kalitesini arttırmak için her türlü imkanı Diyarbakır'ımıza seferber edeceğiz ki, buradaki çocuklarımız en kaliteli eğitimi alabilsinler. Sadece ülkede diğer şehirlere göre iyi noktada olmasınlar, dünyadaki akranlarıyla da yarışabilecek durumda olsunlar. Bakanlık ve hükümet olarak bunu yapacak gücümüz de var, finansman kaynağımız da var. Artık illerimize yekpare olarak bakmayacağız, sıkıntılı olan bölgeler, özel ilgilenmesi gereken bölgelerde özel olarak ilgilenip her türlü desteği vereceğiz. Bu yapacağımız tüm yatırımlarımızın Diyarbakır'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mücahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,