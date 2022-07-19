Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür"

19.07.2022 14:54

Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diğer ülkelerin bizden 2000 yılından çok önce sağladığı bu başarıyı bizler 70 yıllık bir gecikme ile yaşadık"BİTLİS Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 yıl gibi kısa bir sürede çok ciddi bir...

Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diğer ülkelerin bizden 2000 yılından çok önce sağladığı bu başarıyı bizler 70 yıllık bir gecikme ile yaşadık"

BİTLİS Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 yıl gibi kısa bir sürede çok ciddi bir ilerleme sağlandığını belirterek, "2000'li yıllarda eğitimdeki okullaşma yüzde 11 iken, bu rakam şu anda yüzde 93'tür" dedi.

Sabah saatlerinde havayolu ile Ankara'dan Muş'a gelen Bakan Özer, daha sonra Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Özer, hükümetin eğitim yatırımları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Özer, "Bugün Bitlis'te bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ankara'dan bohçalarımızla geldik. Bitlis'in eğitim kalitesini çok daha yükseklere çıkaracak yatırımlarla döneceğiz. Hepinizin malumu olduğu üzere son 20 yılda eğitimde devrim yaşandı. İstanbul'da, Ankara'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Muğla'da, Türkiye'nin hiçbir ilini ayırmadan bu ülkenin çocuklarının eğitime çok rahat erişebilmeleri için devasa yatırımlar yapıldı. Cumhuriyet tarihinin tanık olduğu eğitim seferberliği yaşandı bu ülkede. 20 yıl gibi kısa bir sürede, çok ciddi bir ilerleme sağlandı. Okullaşma oranı diye rakamlardan biliyoruz. Uluslar arası veriler var. 2000'li yıllarda eğitimdeki okullaşma yüzde 11 iken bu rakam şu anda yüzde 93, ortaokullarda yüzde 44'lerden yüzde 90'lara geldi. Yükseköğretimde yüzde 14'lerden yüzde 48'leri geçti. Eğitimin tüm kademelerindeki eğitime girişler artırıldı. Niye artırıldı? Ülkelerin en büyük sermayesi beşeri sermayesidir. Diğer ülkelerle, gelişmiş ülkelerle rekabet edecek en önemli unsur beşeri gelişmedir. Diğer ülkelerin bizden 2000 yılından çok önce sağladığı bu başarıyı bizler 70 yıllık bir gecikme ile yaşadık. Sadece bunu mu yaşadık? Hayır. 2000'li yılların öncesinde toplumsal mühendislik projelerinin hasarlarını da onardık. Düşünün başörtülü kızlarımız eğitim haklarından mahrum bırakılırken, bu dönemde bu problem çözülüyor. Kat sayı uygulamasını hatırlayın. İmam hatip lisesinde okuyan ve yüksek öğretimi kısıtlayan uygulamanın bu dönemde hasarı giderildi. Son 20 yıl hem eğitimde toplumsal taleplerin dikkate alındığı, demokratikleştiği ve aynı zamanda okullaşma oranının maksimum düzeye çıktığı bir dönem yaşadık. Bunu yöneten bir liderimiz var. Ona ve taşrada öğretmeninden velisine ve öğrencisine kadar herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu okulumuzun açılmasında emeği geçen başta Bitlis Valimize, vekillerimize ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise Bitlis'in 350 bin nüfusa, 350 köy ve 250 mezrası ile dağınık bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Bu coğrafi yapı içerisinde 6 bin 111 öğretmen arkadaşımızla birlikte 101 bin öğrencimize 703 öğretim kurumumuzda hizmet vermeye çalışıyoruz. Türkiye'deki en fazla yatılı öğrenci potansiyeli sanırım bizde. 20 bine yakın yatılı öğrencimiz var. Şükürler olsun ki biz zamanında şehit öğretmenler vermişiz. Şükürler olsun ki bugün hiçbir güvenlik problemi olmayan en ücra köyde bile en genç öğretmen arkadaşımızla beraberiz. Huzur içerisinde eğitim öğretimi sağlıyoruz. Bu manada büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de büyük destekleriniz var. Sizleri de her zaman yanımızda görüyoruz. Okulumuz 16 öğrenciye hizmet verecek. 10'u ilkokul, 6'sı da ana sınıfıdır. Okulumuza ayrıca yaşam merkezi kimliği kazandırdık. Milli Eğitim Bakanımızın da bilgileri doğrultusunda bugün bu projenin açılışını yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılışta AK Parti Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar'da birer konuşma yaptı. Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve Köy Yaşam Merkezi'nin gezilmesi ile sona erdi.

Bakan Özer ve beraberindekiler, daha sonra Bitlis Valiliğine geçerek burada eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

YORUMLAR
500
BAKAN ÖZER ÇOCUKLARIN EĞİTİME RAHAT ERİŞİMİ İÇİN DEVASA YATIRIMLAR YAPILDI BAKAN ÖZER ÇOCUKLARIN EĞİTİME RAHAT ERİŞİMİ İÇİN DEVASA YATIRIMLAR YAPILDI Bakan Özer: Çocukların eğitime rahat erişimi için devasa yatırımlar yapıldı (2) Bakan Özer: Çocukların eğitime rahat erişimi için devasa yatırımlar yapıldı (2)
Kaynak: İHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement