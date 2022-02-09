Bakan Özer Eğitime Katkısından Dolayı Başkan Altay'a Teşekkür Etti - Son Dakika
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Bakan Özer Eğitime Katkısından Dolayı Başkan Altay'a Teşekkür Etti

Bakan Özer Eğitime Katkısından Dolayı Başkan Altay'a Teşekkür Etti

09.02.2022 08:37

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime olan desteğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Altay'a teşekkür eden Bakan Özer, "Gerçekten Konya'da eğitim kurumu yapılacak arsaların bulunmasından arsaların içerisine yapılacak okulların donatımına kadar, kütüphane yapımından bilim sanat merkezlerinin içeriğinin çok daha nitelikli hale getirilmesine kadar Milli Eğitim Bakanlığı ile çok tatlı bir destek ve rekabetle Konya'da eğitimin çok iyi noktaya gitmesine katkısı var. Destek olan ilçe belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Hakikaten Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı riyasetinde eğitime çok iyi bir destek var. Hem hayırsever bulma noktasında hem de mevcut okulların niteliğinin artırılması noktasında inanılmaz bir destek görmekten büyük mutluluk duyduk. Milli Eğitim camiası ve Konya'daki tüm öğrenciler adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza en içten şükranlarımı sunarım." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Özer'i Konya'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretleri ve eğitime destekleri dolayısıyla Bakan Özer'e teşekkür etti.

Ziyarette; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Halil Etmeyez, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da yer aldı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Bakan Özer Eğitime Katkısından Dolayı Başkan Altay'a Teşekkür Etti - Son Dakika


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