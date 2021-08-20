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YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ - Son Dakika

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

20.08.2021 13:14
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim kararının kamuoyuna açıklanmasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim kararının kamuoyuna açıklanmasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını, 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, tek tek tüm illerdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Okulum Temiz Belgesi" koşullarının takip edildiğini; sınıf, kantin, yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını belirten Özer şunları kaydetti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler.

Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak. "

Özer, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sisteminin de devreye girdiğini bu yolla da il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edildiğini belirtti. Hijyen koşullarına ilişkin hazırlıkların yanında kısa süre önce yangın ve sel felaketlerini yaşayan illerdeki son hazırlıklar da gündeme geldi.

Okulların onarım çalışmalarının hızla devam ettiği kaydeden Bakan Özer, il yöneticilerine okulların açılış tarihine kadar hazırlıkların tamamlanması talimatı verdi.

Kaynak: www. meb. gov. tr

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Eylül, Okul, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GÜVENLE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN 81 İLDE DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ - Son Dakika


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