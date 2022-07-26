Bakan Özer, Erzurum'da "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Özer, Erzurum'da "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması

26.07.2022 17:50
Bakan Özer, Erzurum'da "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret eden Özer, belediye bünyesinde hizmet veren mesleki eğitim merkezleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Özer, burada düzenlenen "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Sözleşmesi İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak nitelikli eleman yetiştirmek ve gençlerin meslek sahibi olması için atılan adımların meyvelerini toplamaya başladıklarını aktardı.

Mesleki Eğitim İşbirliği Protokol Sözleşmesini ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptıklarını hatırlatan Özer, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de Erzurum'da hiçbir sınırlama olmaksızın ayda mesleki kayıt yaptıran gençlere 500 lira burs vermeyi taahhüt etti. Böylece Erzurum'da mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran 5 bin genç var ve aylık 1700 lira destek veriliyordu. Şimdi kayıt yaptıranlar belediyenin katkısıyla 2 bin 220 lira alacak. Erzurum'da mesleki eğitimin güçlenmesi adına önemli bir adım ve bu konuda Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitim katkısı sonrası kurslara katılımların da artığını anlattı.

Farklı illerdeki mesleki eğitim merkezleri için yapılan protokol sözleşmelerinden de bahseden Özer, şöyle konuştu:

"Bugün mesleki eğitimle ilgili işbirliği protokolü imzalayacağız. Mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için çok önemli adımlar atıyoruz. İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile bir protokol yaptık ve başkanımız ayda 300 lira burs vermeyi taahhüt etti. Gaziantep Şahinbey ilçe başkanımız da hiç bir sınırlama olmaksızın Şahinbey ilçesinde kayıt yaptırana ayda 500 lira 12 ay boyunca bursu taahhüt etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız da tüm ilçe merkezleri dahil, mesleki eğitim yaptıran 5 bin öğrenciye ayda 300 lira burs vermeyi kabul etti. Erzurum'da normalde protokol için gelmemiştik ama il değerlendirme toplantısı ve Köy Yaşam Merkezi açılışı için gelmiştik. Ancak bugün her zaman Erzurum'da eğitimin gönüllü bir paydası olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de 'bu sürecin parçası olayım' diyerek önemli katkıda bulundu."

Sekmen ise Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı çalışmalara sonuna kadar destek vereceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından protokol sözleşmesi imzalandı.

Bakan Özer, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Ziya Selçuk, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, Erzurum'da 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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