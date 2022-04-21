Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi - Son Dakika
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Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi

21.04.2022 13:00
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katıldı. Burada farklı ülkelerden çocuklarla Barış Ekmeği hamuru hazırlayan ve pişiren Özer yaptığı konuşmada, " Bu medeniyette yetişen insanlar, bu medeniyetin çocukları, barışın temsilcileridir. Barışın güvercinleridir. Ben gönül coğrafyamızdan gelen tüm çocuklarımızı, tüm gençlerimizi kutluyorum" dedi.

Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivale Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı.

MAYA TÜRKİYE'DEN

Barış mesajlarının verildiği konuşmaların ardından protokol üyeleri, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gagavuzya, Irak Türkmenleri, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocukların ülkelerinden getirdiği un ve su ile Türkiye'nin mayasını birleştirerek Barış Ekmeği'nin hamurunu hazırlayıp, pişirdi. Fırından çıkan ekmek kesildi ve Bakan Özer'in kestiği ekmek dilimi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Vali Yerlikaya'nın ekmek dilimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Belediye Başkanı Göksu'nun kestiği ekmek dilimi ise ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmek üzere PTT'ye teslim edildi. Festivalde, Barış Duvarı'nın açılışı da yapıldı.  BU MEDENİYETİN ÇOCUKLARI BARIŞIN TEMSİLCİLERİDİR Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı konuşmaya çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı. Bakan Özer, "Çocuklara ithaf edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk nezdinde sevginin, barışın, adaletin, kardeşliğin tüm dünyaya verdiği bir mesajdır. Ekmek tüm inançlarda kutsaldır. Tüm dünyanın çocuklarını, tüm inançlarda kutsal olan ekmekle birleştirip tüm dünyaya Esenler Belediyesi'nden verilen bu mesaj gerçekten çok anlamlı. Bu medeniyette yetişen insanlar, bu medeniyetin çocukları, barışın temsilcileridir. Barışın güvercinleridir. Ben gönül coğrafyamızdan gelen tüm çocuklarımızı, tüm gençlerimizi kutluyorum. Bildiğiniz gibi Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarına bu bayramı hediye etmedi. Tüm dünya çocuklarına hediye etti. Ben bu çocuklarımızın da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Barış ekmeği vesilesiyle tam da ihtiyaç duyulan bir anda savaşların, göçlerin, çocukların mağdur olduğu ortamların yaygınlaşmış olduğu bir dönemde bu etkinlik vesilesiyle tüm dünyada barışın egemen olmasını diliyorum. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

EKMEĞİMİZ BARIŞA VESİLE OLSUN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada, "Tüm inançlarda ekmek kutsaldır. Bizim soframız gönül soframızdır ve herkese açıktır. Temennimiz, duamız bu mübarek ramazan ayında şu, Allah ülkemizde, gönül coğrafyamızda, tüm dünyada barışı, huzuru, esenliği egemen kılsın inşallah diyor, bu güzel çabaya vesile olan Tevfik Başkanım, Esenler Belediyemiz, ev sahibimiz Esenlerli hemşehrilerimizi yürekten kutluyor, tekrar teşrifleri için kıymetli bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Çabamız, gayretimiz, sesimiz, hamurumuz, ekmeğimiz, barışa vesile olsun" ifadelerini kullandı.


- Karaköse
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
YORUMLAR
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Milli Eğitim Bakanı Özer, '13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katıldı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer, '13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katıldı Açıklaması Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Esenler, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi - Son Dakika
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