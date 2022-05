Bakan Özer, Fen Liseleri Yöneticileri Tarih, Kültür, Medeniyet Bilinci Semineri'ne katıldı: (2) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne ilişkin, "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz." dedi.

Bakan Özer, Pendik'teki Green Park Hotel'de düzenlenen Fen Liseleri Yöneticileri Tarih, Kültür, Medeniyet Bilinci Semineri'nde yaptığı konuşmada, temel eğitimde diğerlerine göre nispeten dezavantajlı olan 10 bin okula 3 milyarlık ilave kaynak sağlayacaklarını, sürecin başladığını ve devam ettiğini dile getirdi.

Bu süreçte en önemli yol arkadaşlarının öğretmenler olduğunu söyleyen Özer, "Bir eğitim sistemi -her zaman söylenir- öğretmeni kadar güçlüdür. Ben bunu bir basamak daha ileri götürüyorum; bir toplum, öğretmeni kadar güçlüdür. Toplumu inşa eden öğretmendir, muallimdir, üstattır. Ama sadece bilişsel becerileriyle değil, aynı zamanda tefekkürüyle kültürüyle tarihiyle medeniyet, ilim, irfan dünyasındaki, bu topraklarda ortaya çıkmış tüm değerlerle normlarla onları içselleştirerek, bir kimlikle yola yürüyen öğretmenleri kadar güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Özer, bu dönemde en fazla destek verecekleri kişilerin öğretmenler olduğunu, bunun için yola öncelikle "Öğretmenlik Meslek Kanunu"yla başladıklarını belirterek, bu kanunla eğitim tarihinde ilk defa öğretmenlere mahsus bir kanun gerçekleştiğini anlattı.

Bugün güzel bir haberin daha gerçekleştiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili bildiğiniz gibi adaylık ve kariyer sistemiyle ilgili yönetmelik çalışmamızı, tüm paydaşlarımızın görüşlerine açmıştık 15 Mart'a kadar. Gelen görüşlere göre son şeklini vererek, yayımlanmak üzere göndermiştik. Dün gece itibarıyla bu yönetmeliğimiz yayımlanmış oldu. Dolayısıyla öğretmenlik meslek kanununun uygulanmasıyla ilgili artık mevzuat açısından hiçbir eksikliğimiz kalmadı. Hem öğretmenlik meslek kanununun hem de bugün yayımlanan yönetmeliğin siz değerli öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz. İnşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman öğretmenlerimizin, başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin, mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir kazanımla ilgili süreç başlamış olacak."

"Okul temelli mesleki gelişim programını başlatmış olduk"

Bakan Özer, yıllardan beri bakanlık merkezi bir şekilde öğretmenlerin mesleki gelişimini planlarken "Artık bakanlık olarak geri çekilelim ve bu inisiyatifi yerele bırakalım, okullarımıza bırakalım" dediklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Çünkü tüm okullarımızın, öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimiyle ilgili neye ihtiyaç duyduklarını merkezi olarak bilebilmemiz, planlayabilmemiz mümkün değil. Burada, bilinsin ki en önemlisi okul temelli mesleki gelişim programını başlatmış olduk. Yani, artık bundan sonra siz değerli yöneticilerimiz, okullarındaki öğretmenlerin eğitimle ilgili neye ihtiyacı varsa oturup, istişare edip belirleyeceksiniz. Bakanlık olarak bize göndereceksiniz. Biz sadece parasını vereceğiz. ve o sürecin sonuçlarını, süreç izleme, iyileştirmelerde nelere yol açtı onları izleyebileceğiz. İkinci en önemli değişiklik, eğitim sistemimizdeki iyi uygulamaların görünürlüğünü artırmak, diğer öğretmen ve yöneticilerimiz tarafından görünmesini sağlamak ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmak için öğretmen ve yönetici hareketlilik programı."

"Öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili bütçeyi 35 kat artırdık"

Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye'deki eğitim sisteminin çok güçlü olduğunu ve başarılı uygulamaların hayata geçirildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu başarılı uygulamaları söylediğimizde 'Bakan elbette eğitim sisteminin başarısını söyleyecek, olumsuzluklarını söylemeyecek' gibi bir yaklaşım olabilir. PISA gibi uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına baktığınız zaman, Türkiye her döngüden uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan öğrenci başarı izleme araştırmalarında puanını en fazla artıran ülkelerden bir tanesi. Mesela son PISA araştırmasında Türkiye, Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığında 15 grubunda öğrenci sayısını en fazla artıran ülke olmasına rağmen, çünkü OECD ülkelerindeki mühendisleri stabildir. Bizde artıyor sürekli. Buna rağmen puanlarını istatistiksel olarak anlamlı en fazla artıran birinci ülke oldu. TIMSS 4. ve 8. sınıftaki matematik ve fen okuryazarlığında, Türkiye 1999 yılından itibaren girdiği her son döngüde bir önceki döngüdeki aldığı puandan daha yüksek puan aldı. ve en son döngüde ilk defa 500 ortanca puanını geçti. Yani biz bu kadar devasa büyümeyi sağlarken, süreçlerimiz de başarılarımız da sürekli artıyor. İşte bu başarıları görünür kılmamız lazım. Eğitim sistemimizin içerisindeki yaygınlaşmasını artırmamız lazım. Onun için ikinci olarak, öğretmen ve yöneticilerimizin iyi uygulamaların, başarı hikayelerinin olduğu okulları görmesini istiyoruz. Bununla ilgili her türlü finansman kaynağını sağlayacağız."

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde üçüncü değişikliğin "mesleki gelişim toplulukları" olduğuna değinen Özer, bunun için yöneticileri ve öğretmenler için mesleki gelişimleriyle ilgili bütçeyi 35 kat artırdıklarını anlattı.

Mahmut Özer, bu bütçenin 2021 yılında 8,9 milyonlar civarındayken, 2022 yılında ortalama ayırdıkları bütçenin 282 milyon TL olduğunu vurgulayarak, "Bunun 210 milyon TL'sini sadece okul temelli mesleki gelişim eğitim programına ayırdık. Ben inanıyorum ki bu 282 milyonda kalmayacak, 400-500 milyon TL seviyelerine çıkacak. OECD raporlarındaki öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili bizim aslında başarı karnemiz düşükken, bu performansımız özellikle bu sene çok yüksek seviyelere çıkacak. Bunun hafif kısa dokunuşlarının sahada nasıl yansıdığını görebilme imkanımız oldu." bilgisini paylaştı.

"2022 hedefimiz her öğretmenin en az 120 saat eğitim alması"

Bakan Özer, 2021 Ağustos'tan sonraki süreçte öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine gösterdikleri teveccühü gördüklerini dile getirerek, "2020 yılında Bakanlığın düzenlemiş olduğu eğitimlere katılan öğretmen sayısı yaklaşık 1,2 milyonken, 2021 yılında 2,9 milyona çıktı. Yani öğretmen başına düşen ders saati arttı. 40'lı saatlerden 94'lü saatlere çıktı. 2022 yılındaki hedefimiz her öğretmenin en az 120 saat eğitim alması. Bunu başarabilir miyiz, kaynağımız var mı? Kaynağımız var. İrademiz var mı? Var. Sizlerle yol yürüdüğümüz müddetçe, el ele verdiğimiz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problemimiz yok." diye konuştu.

Öğretmenler için bu destekleri sağlarken odaklarını okul yöneticilerine kaydırdıklarını kaydeden Özer, "Çünkü okul yöneticileri, okullarımız bizim her lokasyondaki sancaklarımız. Bizi temsil eden sizlersiniz. Sizler ne kadar güçlüyseniz biz o kadar güçlüyüz. Bir eğitim politikası okula yansımadığı, siz değerli yöneticiler onları içselleştirmediğiniz, öğrenci ve öğretmenin hayatında bir şeyi değiştirmediği müddetçe retorik olarak kalmaya mahkumdur. Ama sizinle el ele verdiğimiz zaman, sürekli sizlerin gelişimi, liderlik yetenekleriniz, kişisel gelişimlerinizle ilgili her türlü desteği verdiğimiz zaman sadece siz bunlardan müstefit olmayacaksınız. Aynı zamanda okullarımız çok daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

Bugün fen lisesi yöneticileri ile bir araya geldiklerini, bundan sonraki süreçte de sosyal bilimler lisesi, anadolu lisesi, imam hatip lisesi, mesleki teknik eğitim lisesi gibi tüm okul türlerindeki yöneticilerle hemhal olacaklarını aktaran Özer, yaklaşımın değişimini göstermek için etkinliğin adını "Tarih, Kültür ve Medeniyet Semineri" olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.

Seminerin açılışında, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de birer konuşma yaptı.

İki gün sürecek seminerde "Türk kültüründe eğitim", "dijital çağda eğitim", "Türklerin dünya tarihindeki yeri", "Türk kültürü ve töresi", "müzeciliğin kültür, medeniyet ve eğitimdeki yeri" gibi başlıklarda oturumlar düzenlenecek.

(Bitti)