Üye Girişi
BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ - Son Dakika

BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ

13.11.2021 12:21

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'da İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı'nda fidan dikimine katıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'da İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı'nda fidan dikimine katıldı. Törende konuşan Özer, " Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız." dedi.

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Gişeleri mevkiinde İstanbul Sanayi Odası tarafından, 'İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 150 meslek lisesi öğrencisi ile burada fidan dikti. Hatıra ormanına toplamda 20 bin fidan dikildiği belirtildi. Fidan dikimi öncesinde konuşan Bakan Özer, pandemi sürecinde meslek lisesi öğrencileri tarafından üretilen yüz koruyucu siperlikleri, solunum cihazları ve maskelerin önemine dikkat çekti.

Bakan Özer, "İstanbul'da mesleki eğitimin güçlendirilmesi yönünde çok önemli adımlar attık. Başlangıçta küçük mütevazı başlangıçlarla başladık. Sonra giderek proje çeşitlenmeye, filizlenmeye, yeni üretmeye, yeni projeleri tetiklemeye başladı. Geldiğimiz noktada İstanbul'un çok önemli bir kısmında İstanbul Sanayi Odamızda mesleki eğitimi yeniden yola koyduk. Türkiye'nin sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin umudu olması yönünde çok önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Artık geçmişte olduğu gibi iş dünyamız, işverenlerimiz, mesleki eğitim mezunlarının olmasını beklemiyorlar. Müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. İstihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları da önemli oranda telafi etmenin ve yeniden umutları yeşertmenin mutluluğu bugünkü yüz 20 bin öğrencimize ait olan hatıra ormanının çok sembolik bir anlamı var. Artık şu üç yıllık deneyimde hiçbir kırgınlık olmadan her gün kapasiteyi arttırarak iş birliğimizi güçlendirdik. Türkiye'de meslek liselerini bunu fidanla taçlandırıyoruz. Buradaki her bir fidan bir öğrencimizi temsil ediyor. Hakikaten bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde işverenin iş gücü piyasasıyla en verimli iş birliklerimizi geliştirdiğimiz iş birliklerinden birisi oldu. İnşallah çok daha iyi noktalara hep birlikte götüreceğiz. " dedi.

Bakan Özer şöyle devam etti:

"Gelinen noktada meslek lisesi Türkiye'nin sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'nin 81 ilinde çok iyi noktalara gelmeye başladı. 81 ilde vermiş olduğumuz, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, sektörlerde çok güçlü iş birlikleri başladık. Yeniden şekillendirmeye başladık ve inşallah bu atılan adımlarla artık Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız. Biz sizlere eleman yetiştiriyoruz. Dolayısıyla tüm süreçlerde hep birlikte olmamız lazım. Bakın Covid-19 salgını süresinde ön plana çıkan en önemli şey üretim oldu. Paranızın olması tek başına yeterli değil. Üretemediğiniz zaman paranız olsa bile satın alabilmeniz mümkün değil. Bu sıralarda oturan, arkada oturan o kıymetli öğrencilerimiz sağlıklarını bir kenara bıraktılar ve sizler için maskeden dezenfektana yüz koruyucu siperlikten videolar cihazına, solunum cihazına, maske makinesine kadar tüm ihtiyaç olan noktaları, ürünleri çok kısa sürede üretebildiler. Ben bu vesileyle bu güzel öğrencilerimize bu fedakarlıklarından dolayı da en içten şükranlarımı sunuyorum. Aslında Covid-19 salgını süresinde mesleki eğitimin göstermiş olduğu üretim performansı yıllardan beri meslek liselerinin kırılan onurlarının tamirine vesile oldu. Özgüvenlerini yerine getirdi. 'Biz üretebiliriz ben meslek lisesi öğrencisi olarak sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı değilim, aynı zamanda Covid-19 salgını gibi olağanüstü koşullarda devlet ve milletimin yanında olan bir kara gün dostuyum' diyebildiler. Bu çok anlamlı bir mesaj. İnşallah meslek liselerimizde üretim kapasitesini artırarak iş gücü piyasasından talep etmiş olduğu beceri ve yetkinliklerde donanımlarda öğrencilerimizi yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok daha güçlü hale gelmesini sağlamış olacağız."

BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ
BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ
BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ
BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ
BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ
BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ
BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ
BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, İşsizlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi 12:22 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayeti davasında müebbet hapis cezası alan kadın operasyonla yakalandı 12:07 Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayeti davasında müebbet hapis cezası alan kadın operasyonla yakalandı
Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış 09:58 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış

Son Dakika Haberleri
12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:21 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi
12:21 Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı
12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
11:21 AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi
11:19 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
11:09 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?
10:52 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor         
12:45
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı         
12:21
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
11:40
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı         
10:27
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 12:51:15. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN ÖZER GENÇ İŞSİZLİK ORANINI EMİN ADIMLARLA DÜŞÜRECEĞİZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement