Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz (2) - Son Dakika
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Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz (2)

26.07.2022 16:05
Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz (2)

KÖY YAŞAM MERKEZİ'Nİ HİZMETE AÇTIMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Aziziye ilçesi Sakalıkesik Mahallesi'nde yapılan Köy Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı.

KÖY YAŞAM MERKEZİ'Nİ HİZMETE AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum Aziziye ilçesi Sakalıkesik Mahallesi'nde yapılan Köy Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı. Burada konuşan Bakan Özer, pandemi ile birlikte büyük şehirlerin terk edildiğini, yeniden köylere dönüşün olduğunu belirtti. Tersine akış ile ilgili eğitim yatırımlarına dikkati çeken Bakan Özer, özellikle köy okullarını aktif hale getirmek için kampanya başlattıklarını söyledi.

Bakan Özer, şunları kaydetti: "Buna okulun ötesinde anlamı olduğu için 'Köy Yaşam Merkezi' dedik. Köy okullarının açılması ile ilgili öğrenci sayısı şartını kaldırarak bunu yaptık. Artık 922 ilçemize bağlı tüm köylerde istenildiği durumda, çok rahat bir şekilde okulları devreye sokacağız. Köylerdeki anaokullarının açılması ile ilgili 10 öğrenci bulunma şartını da 5'e düşürdük. Bin 800 köyümüzde 12 bin yavrumuz okul öncesi eğitimle tanıştı. Sadece amacımız; ilkokul, anaokul yapmak değil. Milli Eğitim Bakanlığı, sadece eğitim kademesindeki çağ nüfusuna hizmet vermiyor. 7'den 70'e tüm yetişkinlerimize de halk eğitim merkezlerinde eğitim desteği sağlıyor. Bu seneki hedefimiz; her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak."'6 AYDA 6,3 MİLYON VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK'Halk eğitim merkezlerinden milyonlarca kişinin yararlandığını hatırlatan Bakan Özer, "2021 yılında 998 halk eğitim merkezinden yararlanan vatandaş sayımız, yaklaşık 5 milyondu. Şu anda 6 ayda 6,3 milyon vatandaşımıza ulaştık. Bunların yüzde 70'i kadınlarımız. Yılın sonuna kadar halk eğitim merkezlerini kapasitesini kullanarak, 12 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Köy yaşam merkezlerinde, halk eğitim merkezleri kuruyoruz. Mahalledeki tüm kadınlarımız, gençlerimizin talep etmiş olduğu tüm eğitimleri ilçeye, şehir merkezine gitmeden alabilme imkanını getiriyoruz. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'mızla birlikte hareket ediyoruz. Tarımla, hayvancılıkla ilgili köylümüzün ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetini tüm köylerimize ulaştıracağız" dedi.

Bakan Özer, Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaparak incelemelerde bulundu.

Salih TEKİN/ERZURUM,


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz (2) - Son Dakika

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