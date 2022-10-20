Bakan Özer, Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu Başkanı ile görüştü

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu (MBO Raad) Başkanı Adnan Tekin ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, Hollanda'daki temasları kapsamında MBO Raad Başkanı Adnan Tekin ile bir araya geldi. Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye ve Hollanda iş birliğinde tarım sektörü temsilcileri ile eğitim kurumlarının bir arada yer alacağı bir Ar-Ge merkezinin kurulması konusu ele alındı.

Bakan Özer, Türkiye'deki mesleki eğitimde paradigma değişikliği ile beraber sektör ve öğrencileri buluşturduklarını belirterek, bu konuda sürekli yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mesleki eğitimde dünyadaki birçok ülkeden övgü aldıklarını kaydeden Özer, "Türkiye'nin eğitimde daha da iyi bir konuma gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım alanında açacağımız Ar-Ge merkeziyle de yeni bir atılım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

MBO Raad Başkanı Tekin ise mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemde attığı adımlarla oldukça önemli bir mesafe kaydettiğini söyledi. Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemelerini yakından takip ettiklerini belirten Tekin, tarım liseleri konusundaki atılımları destekleyeceklerini ifade etti.