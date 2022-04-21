BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE - Son Dakika
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BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE

21.04.2022 21:54

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Kilis'e geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Kilis'e geldi.

Kentte ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret eden Bakan Özer, şeref defterini imzaladı. Mesai arkadaşlarıyla illeri ziyaret ederek sahadaki talepleri dinlediklerini ve eğitim kalitesini arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bakan Özer, "Kilis'teki eğitimi çok daha yukarı taşımak ve kalitesini artırmak için yapılabilecekleri İl Eğitim Değerlendirme Toplantısında ele alacağız. İnşallah eğitimdeki mevcut durumundan çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için Kilis'in ihtiyaç duymuş olduğu tüm eğitim yatırımlarını bütçemiz ölçeğinde karşılamak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Kilis eskiden beri eğitimle ilgili büyük bir yük taşıyor. Kilis, sadece kendi vatandaşlarımız değil geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili de eğitimde ciddi yük taşıyan illerden biri" diye konuştu.

BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE
BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE
BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE
BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE

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Mahmut Özer, Milli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE - Son Dakika


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