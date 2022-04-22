BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE - Son Dakika
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BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE

22.04.2022 10:40

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kilis İl Eğitim Değerlendirme' toplantısı sonunda açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kilis İl Eğitim Değerlendirme' toplantısı sonunda açıklama yaptı. Bakan Özer, Kilis'te bakanlık yatırım bütçesinin 130 milyon TL olduğunu ifade ederek, 'Bugünkü değerlendirme toplantısında bu mevcut yatırımlara 470 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla 130 milyonluk yatırımı 600 milyona çıkarmış ve 4 kat artırmış oluyoruz" dedi.

Bakanlık olarak okul öncesi eğitime ağırlık verdiklerini belirten Bakan Özer, "3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına yaklaştırmak için 3 bin tane yeni anaokulu 40 bin tane de yeni ana sınıf yapacağız? diye konuştu.

BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE
BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE
BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE
BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE

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BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Yatırım, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE - Son Dakika


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