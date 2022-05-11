Bakan Özer'in açıkladığı 370 milyon liralık yatırım süreci başladı - Son Dakika

Kırıkkale'de 2022 eğitim yatırımları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıkladığı 370 milyon liralık bütçenin kullanımı için gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarının ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, "Şehrimizde bulunan 1 lise, 9 ortaokul ve 9 ilkokulda güçlendirme çalışmaları yapılacak. Mühendislerimizce depreme dayanıksız olduğu belirlenen 1 lise, 2 ortaokul ve 2 ilkokulda yıkılıp yeniden inşa edilecek. Ayrıca şehrimize de 6 tane yeniden anaokulunun yapımı gerçekleştirilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen haftalarda gerçekleştirdiği Kırıkkale ziyaretinde, 2022 eğitim yatırımlarını 70 milyon liradan 370 milyon liraya çıkartma kararı aldıklarını açıklamıştı. Çıkartılan bütçe sonrası Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında, eğitim kalitesinin artırılması için yeniden inşa edilmesi planlanan ve güçlendirme çalışmalarının yapılacağı okullar masaya yatırıldı. Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve özel uygulama eğitimindeki ihtiyaçlar belirlendi.

"GÖREVİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE VE BAŞARIYLA YÜRÜTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Yapılan değerlendirme toplantılarının ardından basın mensuplarıyla Öğretmenevinde bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, amaçlarının öğrencileri başarıya ulaştırmak ve kentte eğitim adına huzurlu bir iklim oluşturmak olduğunu söyledi. Telefoncu, "Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve özel uygulama eğitimindeki tüm ihtiyaçları belirledik. Kırıkkale'ye hizmet etmek için yanınızdayım. Görevimizi en güzel şekilde ve başarıyla yürütmek için çalışacağız. Amacımız, çocuklarımızı başarıya ulaştırmak ve öğretmenlerimize huzurlu bir iklim oluşturmak ve okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kurum olarak en önemli yardımcılarımızdan ve bize çalışmalarımızda güç verecek etkenlerden biri de basın kuruluşlarıdır" dedi.

6 TANE YENİ ANAOKULUNUN YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Yatırımlar konusunda önlerinin açık olduğunu belirten Telefoncu, "Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in bu konuda bizlere sevindirici haberleri olmuştu. Yeni adımlar atacağız. Özel eğitim öğrencilerimiz için yeni bir özel eğitim uygulama okulumuzun arsasını tahsis yaptık. Kısa sürede inşaatına başlayacağız. Onun dışında diğer kademelerde gerekli olan durum değerlendirmesi yaparak okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve özel uygulama eğitimindeki tüm ihtiyaçları belirledik. Şehrimizde bulunan 1 lise, 9 ortaokul ve 9 ilkokulda güçlendirme çalışmaları yapılacak. Mühendislerimizce depreme dayanıksız olduğu belirlenen 1 lise, 2 ortaokul ve 2 ilkokulda yıkılıp yeniden inşa edilecek. Ayrıca şehrimize de 6 tane yeni anaokulunun da yapımı gerçekleştirilecek" dedi.

"90 GÜN İÇİNDE BİTİRİLMEK ÜZERE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK"

Telefoncu, yatırımlarla ilgili sürecin başladığına dikkat çekerek, "Yapılan teknik çalışmalarla belirlenen okullarda güçlendirme yapılacak okullar, eğitim öğretimin tatile girmesiyle birlikte 90 gün içinde bitirilmek üzere güçlendirme çalışmalarına başlanacak. Öte yandan 3 yıl önce yıkılan okul binaları ile yeni yıkımı yapılacak olan okullar ise isimleri saklı kalmak şartıyla yapımına başlanacak. Amacımız bir an önce devletimizin gerekli yatırımlarını kentte yaparak öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yeni dersliklerle buluşturmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

İlerleyen haftalarda kentte çok önemli yatırımların başlayacağına değinen Telefoncu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kent ziyaretinde yatırımlar konusundaki desteklerini hatırlattı.

(Hasan Ay/İHA)